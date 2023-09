Vendía un lavarropas y lo estafaron en $1,6 millones

Un vecino de la ciudad de Cutral Co fue víctima de una nueva estafa a través del cuento de la transferencia errónea y le sacaron un préstamo bancario millonario . Los estafadores aducen que erraron al enviar el dinero de pago por un producto, en este caso un lavarropas, y luego les dicen que se comunicaran desde el banco para devolver el dinero, logrando hacerse con los datos personales de la víctima.

"La víctima se fijó en su Mercado Pago y no figuraba la suma que supuestamente le habían enviado. Pero en principio no se da cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa”, señaló el comisario. Una vez que cortó comunicación con el estafador, lo llamaron desde un 011 un supuesto empleado del Banco Hipotecario para explicarle como hacer la devolución del dinero al cliente por la compra del lavarropas.

cutral co comisaria 14 (2).jpg

En este aspecto, el comisario indicó que hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Primero no había visto el dinero reflejado; y segundo las entidades bancarias no llaman después de las 18. "Fíjense otro dato, el señor está vendiendo un lavarropas en cutral Co y los está llamando para adquirirlo una persona, puede ser que tenga un prefijo 011, el comprador tiene que hacer más preguntas en este caso para verse en persona”, explicó Mazzone.

“Una persona quería adquirir un lavarropas sin haberlo visto, son cosas sospechosas que tienen que ver", resaltó el jefe policial.

El supuesto empleado bancario le indicó que debía entrar a su home banking y tenían que sacar un préstamo para hacer devolución de la plata que tenia. "¿Cómo vas a sacar un préstamo si la plata supuestamente la tenes en el Home Banking?”, sostuvo el comisario, para alertar a los ciudadanos.

Lamentablemente el vecino se dio cuenta tarde en que era una estafa. “Con un ardid de desbloquear, porque las cuentas se bloquean, (el estafador) logró acceder a que le de un par de claves token y cuando ya le dio las claves automáticamente, consumó la maniobra de estafa porque el delincuente tiene acceso a las cuentas”, explicó Mazzone. Fue así que le sacaron un crédito por la suma de 1.600.000 pesos.

Cuando fue al banco, en forma presencial, a verificar lo que había sucedido es informado de que le habían sacado el crédito y desde la entidad "le pidieron hacer la denuncia para desconocer dicha maniobra”.