Video: el momento en que detuvieron a dos jóvenes para incriminarlos por un robo

Esta es la historia que brindaron los efectivos de la Comisaría 52 a la Fiscalía y así se los acusó a los cuatro detenidos como coautores del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento; dos de ellos quedaron en libertad y se les ordenaron comparendos en comisaría, mientras que los otros quedaron detenidos en prisión preventiva.

Pero justamente estos dos últimos, identificados como "M.A.C" y "A.F.P", aseguraban no haber participado del hecho y que la Policía simplemente los detuvo porque sabe que son del ambiente delictivo (dado que tienen antecedentes) y esa madrugada se encontraban cerca de la vivienda afectada.

La actuación de la defensa

Gracias a un video, a una semana de esa acusación, el defensor José María Maitini pudo probar en una nueva audiencia que efectivamente los dos jóvenes que sostenían su inocencia habían sido demorados sin fundamentos e incriminados en el hecho, como detalló LMNeuquén. A raíz de esto, se revocó la prisión preventiva y se les ordenaron comparendos, dado que aún continúan ligados a la investigación.

El video, como resaltó el defensor, demuestra que: "no se dio la demora en el lugar indicado por la Policía en oficios y actas diligenciales; no se demoró a cuatro personas, sino a dos; ninguna de las personas demoradas se encontraba huyendo; y no tenían cosas en su poder".

De hecho, el punto clave es que "M.A.C" y "A.F.P" fueron demorados en calle Cuba al 1500 aproximadamente a las 02:03 de esa noche, ya que fue la cámara de un comercio en esa calle la que registró dicho momento. En tanto, a los otros dos imputados (quienes además llevaban en su poder el botín del robo), se los detuvo en calle O'Higgins, entre Cuba y Comodoro Rivadavia.

El video que permitió la liberación

Detención de dos jóvenes en Centenario

Aunque las imágenes no tengan mucho sentido por sí solas, no se condicen con lo informado por la Policía en las actas de procedimiento y contradice lo que en principio parecía incriminar a "M.A.C" y "A.F.P".

Por todo esto, y tras haber podido conseguir la libertad de sus asistidos, Maitini presentó este martes una denuncia formal ante la División de Asuntos Internos del Ministerio Público Fiscal, requiriendo que "se investigue el hecho denunciado, aclarándose sus circunstancias y responsabilidades, y eventualmente se proceda a la aplicación de las sanciones pertinentes".