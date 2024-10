Piden investigar a los policías que incriminaron a dos jóvenes en un robo

Un defensor del Ministerio Público de la Defensa requirió formalmente que se investiguen las responsabilidades que llevaron a que dos jóvenes sean acusados por un robo que al parecer no cometieron, según lo demostraría un video.

ON - Comisaria 52 Centenario (5).jpg Personal de la Comisaría 52 de Centenario se encontraba trabajando en el procedimiento. Omar Novoa

De hecho, personal de la Comisaría 52 había recibido un aviso de vecinos que habían visto ingresar a los sospechosos a la vivienda, por lo que se dirigieron al lugar. Al arribar, dieron con ellos ya emprendiendo su camino de regreso, caminando por calle O'Higgins, entre Cuba y Comodoro Rivadavia.

Al identificarlos, algo que los delincuentes no pudieron evitar por ir cargados con el botín, los efectivos observaron que tenían en su poder varios elementos de tecnología, electrodomésticos, ropa y herramientas, sobre cuyo origen no pudieron dar explicaciones.

Al día siguiente, los cuatro fueron acusados como coautores del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento. No obstante, dos de ellos (identificados como "M.A.C" y "A.F.P") aseguraban no haber participado del hecho y que la Policía simplemente los detuvo porque sabe que son del ambiente delictivo (dado que tienen antecedentes) y esa madrugada se encontraban cerca de la vivienda afectada.

realidad del encierro preventivo libro maitini (1).jpg El defensor José María Maitini junto a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial.

Gracias a un video, a una semana de esa acusación, el defensor José María Maitini pudo probar en una nueva audiencia que efectivamente los dos jóvenes que sostenían su inocencia habían sido demorados sin fundamentos e incriminados en el hecho, como detalló LMNeuquén. A raíz de esto, se revocó la prisión preventiva y se les ordenaron comparendos, dado que aún continúan ligados a la investigación.

Por todo esto, y tras haber podido conseguir la libertad de sus asistidos, Maitini presentó este martes una denuncia formal ante la División de Asuntos Internos del Ministerio Público Fiscal, requiriendo que "se investigue el hecho denunciado, aclarándose sus circunstancias y responsabilidades, y eventualmente se proceda a la aplicación de las sanciones pertinentes".

Señaló que la prueba material en la que se apoyó "demuestra lo contrario a lo expresado en documentos policiales y es imperioso que se realice una investigación interna para determinar posibles responsabilidades funcionales". El video fue puesto a disposición de la fiscalía para ello.

Resaltó sobre las incongruencias que ponen a los policías en el ojo de la tormenta que "no se dio la demora en el lugar indicado por la policía en oficios y actas diligenciales; no se demoró a cuatro personas, sino a dos; ninguna de las personas demoradas se encontraba huyendo; y no tenían cosas en su poder".