Un video probó que la Policía mintió y dos jóvenes señalados por un robo recuperaron la libertad

De hecho, personal de la Comisaría 52 había recibido un aviso de vecinos que habían visto ingresar a los sospechosos a la vivienda, por lo que se dirigieron al lugar. Al arribar, dieron con ellos ya emprendiendo su camino de regreso, caminando por calle O'Higgins, entre Cuba y Comodoro Rivadavia.

robo centenario (3).jpg

Al identificarlos, algo que los delincuentes no pudieron evitar por ir cargados con el botín, los efectivos observaron que tenían en su poder un varios elementos de tecnología, electrodomésticos, ropa y herramientas, sobre cuyo origen no pudieron dar explicaciones.

Al día siguiente, los cuatro fueron acusados como coautores del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento. No obstante, dos de ellos (identificados como "M.A.C" y "A.F.P") aseguraban no haber participado del hecho y que la Policía simplemente los detuvo porque sabe que son del ambiente delictivo (dado que tienen antecedentes) y esa madrugada se encontraban cerca de la vivienda afectada.

Ellos dos quedaron detenidos en prisión preventiva, mientras que a los otros dos, de apellidos Peña y López, se les ordenaron comparendos semanales.

El video clave

Efectivamente, a casi una semana de esa audiencia en la cual se acusó a los cuatro imputados, el defensor oficial José María Maitini convocó a una nueva audiencia en la que hizo conocer que había conseguido una prueba clave para apoyar la palabra de sus asistidos: un video que demostraba que "M.A.C" y "A.F.P" no habían estado involucrados en el hecho.

Aunque el defensor no se opuso a la formulación de cargos original, sí adelantó una versión alternativa de los hechos, que el lunes de esta semana pudo demostrar.

Puntualmente, según consta en el acta de procedimiento labrada por los efectivos de la Comisaría 52, esa noche del 30 de septiembre, el personal policial acudió al lugar y se encontró con "los cuatro masculinos huyendo en distintas direcciones con elementos en su poder”, por lo que procedió a demorarlos.

Sin embargo, la cámara de seguridad de un mercado ubicado sobre calle Cuba al 1500 entre O'Higgins y Alfredo Palacio, va en contra de esa acta, ya que muestra que "M.A.C" y "A.F.P" estaban parados en una vereda distinta a donde fueron demorados los presuntos autores del hecho, tomando algo con un tercer hombre y sin causar disturbio alguno, cuando de un momento a otro, llegó la Policía y los demoró.

ON - Comisaria 52 Centenario (2).jpg Omar Novoa

Aunque la situación de nocturnidad no ayuda a identificar claramente que se trata de quienes sostienen su inocencia, lo que muestran las cámaras se condice con la versión aportada por ellos. Además, a uno se lo ve rengueando por una lesión que sufrió en una pierna y también se lo vio rengueando al llegar a la audiencia del día siguiente.

Por último, el defensor Maitini resaltó que "no tenían cosas en su poder" (del botín), como también se los buscó incriminar. En resumen, el video demuestra que "llega la Policía, de buenas a primeras, y los demora y los trae detenidos expresando en el acta policial todo lo contrario", señaló el defensor.

Por otro lado, uno de los acusados que fue detenido en flagrancia, de apellido Peña, habló en defensa de los dos detenidos sin motivo y sostuvo: "Fuimos nosotros (con López). 'M.A.C' y 'A.F.P' no tienen nada que ver”.

"Esto corrobora nuestras sospechas de que la Policía no se expresó con sinceridad", destacó Maitini. "Además, las cámaras de seguridad las obtuvimos desde la Defensa, porque la Policía misma, cuando fue a buscar esas cámaras, dijo que 'no hay señal de las mismas; están pero no funcionan'". Y no es así", sostuvo.

realidad del encierro preventivo libro maitini (1).jpg

Por todo esto, el representante del Ministerio Público de la Defensa solicitó morigerar de manera urgente la medida de coerción y sugirió para ello que se le impongan comparendos semanales al igual que a los otros dos imputados.

"La Policía no estaba al tanto de que estaban siendo filmados. Cuando les expresamos que sí existían las videograbaciones, la Policía no pudo negar que las cámaras existían y filmaban. Entendemos que por esta situación, la solidez de la imputación pierde mucha fuerza y entidad. Independientemente de las investigaciones y denuncias que haremos, al disminuir la solidez de la imputación, imperiosamente debe morigerarse la medida de coerción", señaló Maitini.

En este mismo sentido, subrayó sobre sus defendidos: "No negamos que tienen antecedentes. Pero no significa que ellos hayan cometido este hecho ni que tengan que estar pagando por cosas que no hicieron. Deben ser investigados con objetividad".

La fiscalía no se opuso al requerimiento. De esta manera, el juez Luis Giorgetti coincidió con la defensa y otorgó la libertad supeditada a comparendos en el Juzgado de Paz de Centenario para "M.A.C" y "A.F.P", para así evitar nuevos encuentros con los efectivos policiales. Aunque ambos continúan vinculados a la investigación, se espera que oportunamente se requiera su sobreseimiento.

Lo cierto es que ahora el personal policial se enfrenta a una posible investigación interna por el contenido del informe que fue refutado.