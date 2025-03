Violento condenado amenazó a su ex pareja desde la comisaría con un celular no autorizado

Según informó a LMNeuquén el comisario Fernando Carrizo, jefe de la Comisaría 12, todo inició la semana pasada, "cuando recibimos la denuncia de una femenino sobre que estaba recibiendo amenazas de parte de su ex pareja, quien se encuentra detenido en esta alcaidía", contó.

Lo que rápidamente llamó la atención de los efectivos es que la línea no era la perteneciente al teléfono institucional de la comisaría -que aloja procesados y condenados por hechos de género-, que constituye el único celular autorizado para ser usado por los detenidos y que, además, no cuenta con acceso a aplicaciones de mensajería ni redes sociales. Incluso, la víctima indicó que las amenazas habían llegado por WhatsApp, lo que dejó en evidencia que el violento estaba utilizando un celular no autorizado.

comisaria 12 valentina norte María Isabel Sanchez

A raíz de esto, se dispuso una requisa "profunda y minuciosa" por el interior del pabellón donde se encuentran los detenidos y, luego de algunos minutos de inspección, se encontró "en una botella que estaba escondida entre los barrotes de la parte superior, camuflado dentro de una media azul, un celular iPhone".

"Es un lugar de difícil acceso y, gracias a la experiencia del personal penitenciario, que ya conocen la viveza de los detenidos, se pudo encontrar el dispositivo", detalló Carrizo. El celular fue fotografiado y secuestrado, además de peritado, lo que permitió determinar que con él se correspondía la línea desde donde la mujer recibió las amenazas.

Respecto del detenido, que ahora quedó bajo investigación de la fiscalía por las amenazas, Carrizo confió que es un joven de 20 años que ya está condenado por una tentativa de femicidio contra otra mujer, no contra la cual amenazó recientemente. No obstante, prefirió no identificarlo para evitar posibles represalias hacia las mujeres.

Además de la investigación iniciada en su contra, también se lo sancionó internamente por la posesión del dispositivo no autorizado, que estiman que se lo hizo llegar alguna de las visitas que recibió en el último tiempo y que se las ingenió para burlar la requisa.

Violento se fugó y amenazó a su ex pareja

Cabe recordar que en septiembre de 2024, Pablo Alberto Soto se escapó de la U22 de Cutral Co, donde cumplía una condena por robos hasta el 2028, fugándose mediante un punto ciego del penal tras atravesar, escalando y cortando, tres cercos perimetrales.

No demoró mucho en amenazar a su ex pareja, a quien amenazó de muerte y prometió buscar. Esto obligó de inmediato a la Policía a asignar una custodia permanente en la casa de la mujer, que radicó la denuncia en la Comisaría 16, donde entregó un video y un audio de wasap que le envió Soto tras fugarse.

“Vos bardeaste conmigo, ahora yo voy a bardear con todos. Vos te hacías la viva con Brandon. Vos te hacías la viva, vos y el Beto, y tus papás se cagaban de la risa. Vos te pensabas que yo era pura boca, ahora vas a ver que no soy pura boca. Zarpado asesino soy yo boluda. No te imaginás con quién te metiste. Ahora lo vas a ver”, concluye el audio que dura tan solo 15 segundos, pero presagia lo peor.

Afortunadamente, la Policía lo encontró al mes siguiente en Cinco Saltos, antes de que pudiera acercarse a la mujer.