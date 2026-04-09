Violento reconoció amenazar y lastimar a su pareja e irá a la cárcel

Un violento de Neuquén reconoció varios hechos en los que amenazó, agredió e hirió a quien era su pareja e irá varios meses a la cárcel. Los hechos de violencia de género ocurrieron a principios de este año.

La condena fue dictada este jueves en una audiencia tras un juicio abreviado en el que se presentó un acuerdo de responsabilidad y pena al que llegaron el asistente letrado de la fiscalía Faustino Zabala con la defensa del agresor.

Los hechos por los que el violento reconoció su responsabilidad ocurrieron entre el 10 y el 14 de enero pasados, en una vivienda de Neuquén en la que el imputado convivía con la víctima. Allí, en distintas ocasiones, agredió físicamente a la mujer con golpes de puño, la tomó del cuello y la arrastró por la casa.

En uno de los episodios, incluso, utilizó una navaja para provocarle a la víctima una herida cortante en el antebrazo cuando esta intentaba defenderse.

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Además, el violento la amenazó de muerte y continuó hostigándola mediante llamados y mensajes, incluso después de que se le impusiera una prohibición de acercamiento y contacto.

Los hechos fueron calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género —en tres hechos— en concurso real con amenazas y desobediencia a una orden judicial, en carácter de autor.

Aunque el imputado aceptó los hechos, la fiscalía acreditó su acusación con abundante prueba, que incluyó: el testimonio de la víctima y de un familiar que intervino en uno de los episodios, informes médicos que constataron múltiples lesiones, pericias forenses, documentación judicial y un informe victimológico que dio cuenta de la situación de vulnerabilidad de la mujer y del riesgo de reiteración de la violencia.

Evitar la revictimización

Por último, para avanzar con el acuerdo, el representante del MPF informó en la audiencia que en marzo pasado, la víctima manifestó a la fiscalía que su intención era no seguir con el proceso judicial, a pesar de que se le explicaron las instancias del mismo. Sin embargo, Zabala argumentó que la víctima no se encontraba en condiciones de tomar una decisión libre de condicionamientos: señaló que estaba inmersa en un "ciclo de violencia de género" caracterizado por la dependencia emocional, el sometimiento y el miedo.

Durante la audiencia, el imputado —de quien se preserva el nombre para evitar que, por el vínculo, se vulnere la identidad de la mujer que sufrió los hechos— reconoció su responsabilidad y renunció a su derecho a un juicio tradicional. El fiscal subrayó que la solución “evita la revictimización y garantiza una respuesta penal en un contexto de violencia de género”.

Así, tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo, declaró al hombre responsable y fijó la pena acordada, de seis meses de cumplimiento efectivo. Por último, ordenó la inmediata detención del condenado.