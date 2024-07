Violento robo en una distribuidora de Neuquén: encañonaron y encerraron a los empleados

Aún no se ha determinado cómo fue que los delincuentes arribaron al lugar, si es que lo hicieron a pie o en algún vehículo en el que se los aguardaba para facilitar su fuga. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras urbanas y se analizan las filmaciones para obtener más detalles del hecho.

Comisaría Tercera.jpg

Asimismo, Troncoso indicó que los sospechosos "iban armados" y se investiga qué tipo de arma llevaban y utilizaron para amedrentar a las víctimas en base a los testimonios reunidos.

Una vez que los empleados pudieron liberarse, llamaron a la Policía y contaron lo ocurrido, lo que motivó un operativo cerrojo inmediato. No obstante, no se pudo dar con los delincuentes. El botín supera los 100 mil pesos, pero no está exactamente determinado de cuánto dinero se trató.

Respecto a si fue un hecho planificado o al azar, Troncoso expresó que se trabaja con fiscalía para determinarlo y "todavía no se puede brindar esa información".

Por último, indicó que las víctimas no resultaron heridas de gravedad, a pesar de la violencia del hecho.

Robo piraña en pleno centro

Amparados en la oscuridad de la noche, en pleno centro neuquino, la madrugada de ese mismo día, tres jóvenes asaltaron brutalmente a una mujer que regresaba a su casa.

Eran las 2:20 de la madrugada de este viernes. La víctima regresaba a su casa en un auto, con su pequeño en el asiento trasero, a quien había llevado a una guardia médica.

Sorpresivamente, mientras intentaba ingresar al garage del edificio donde vive, se cruzaron tres jóvenes con capucha por la vereda. Uno iba mirando su teléfono celular. Casi en simultáneo, se le acercaron tres sujetos más con buzos y capuchas, y la acorralaron. El de buzo blanco intentó abrir la puerta delantera del acompañante, mientras su cómplice forcejó la puerta trasera, del mismo lado. Intentaron varias veces, por algunos segundos, hasta que la conductora tuvo el impulso de hacer marcha atrás con su vehículo y escapar raudamente por la calle Belgrano.

Intento de robo piraña en pleno centro.mp4

Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la cuadra. Se espera encontrar algunos dispositivos más para triangular las imágenes e intentar así identificar a los sospechosos.

"Venía del médico con su hijo, justo iba a entrar su auto. Es preocupante lo que ha pasado. No había sucedido un hecho de este tipo en la zona. Ahora habrá que tener mucho más cuidado al salir a la calle. Ver y fijarse bien quién anda, porque ya no se sabe quién es quién", dijo el vecinalista Luis Arrieta, quien en diálogo con LMNeuquén agregó: " Aunque tenemos más presencia policial porque la posta se trasladó a las calles Sargento Cabral y Stefenelli, con rondines de la Comisaría Primera, así todo parece que no va a alcanzar".

Tomó conocimiento del video porque fue viral en un grupo de WhatsApp donde sorprendió a todos la forma en que los delincuentes abordaron a la víctima, en manada y con total impunidad. Ya hubo en la zona reclamos y quejas por otros hechos delictivos, como arrebatos de carteras y asaltos de motochorros. Pero algo así no se había visto.

Los seis delincuentes no pudieron abrir el vehículo gracias al seguro que trae para niños.

El hecho ocurrió en calle Belgrano al 600, en un edificio cercano a un carwash.

Consideró necesario redoblar el trabajo que vienen haciendo, entre vecinos y policías, para mejorar la seguridad de la zona. "De día todo bien, pero a la noche baja la cobertura. La seccional primera tiene un área tan grande a cargo que no alcanza a cubrir. Algún hecho va a pasar, es inevitable. No puede estar en todos lados al mismo tiempo", se lamentó.