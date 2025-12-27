El clima en Neuquén

Policiales
La Mañana camión

Volcó un camión con animales en la Ruta 40: piden circular con precaución

Ocurrió en la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 2655, en la zona de Auquinco. Transportaba ganado vacuno y equino.

Un camión semirremolque protagonizó un vuelco, en la tarde de este sábado, sobre la Ruta 40, a la altura de la zona de Auquino, hacia el noreste de la localidad de Chos Malal, en el norte neuquino. El vehículo iría cargado de ganado vacuno y equino.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los automovilistas que circulen por ese tramo de la Ruta 40, en el kilómetro 2655, que lo hagan con extrema precaución. Además, que respeten las indicaciones del personal policial y de ese organismo nacional, quienes se encuentran trabajando en el lugar.

Noticia en desarrollo...

