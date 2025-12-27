Volcó un camión con animales en la Ruta 40: piden circular con precaución
Ocurrió en la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 2655, en la zona de Auquinco. Transportaba ganado vacuno y equino.
Un camión semirremolque protagonizó un vuelco, en la tarde de este sábado, sobre la Ruta 40, a la altura de la zona de Auquino, hacia el noreste de la localidad de Chos Malal, en el norte neuquino. El vehículo iría cargado de ganado vacuno y equino.
Desde Vialidad Nacional solicitaron a los automovilistas que circulen por ese tramo de la Ruta 40, en el kilómetro 2655, que lo hagan con extrema precaución. Además, que respeten las indicaciones del personal policial y de ese organismo nacional, quienes se encuentran trabajando en el lugar.
Noticia en desarrollo...
Te puede interesar...
Leé más
Pudo ser una tragedia: el choque en cadena de la Ruta 237 tuvo su origen en un camión que se quedó sin frenos
Tremendo choque entre una trafic y un auto en Ruta 22: hay varios niños heridos
¿Cómo sigue el cadete que se trenzó con un ladrón que entró a su casa?
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario