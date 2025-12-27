La Municipalidad de Neuquén realizó más de 26 mil castraciones gratuitas durante el 2025

Se trata de una cifra récord para el área de Bienestar Animal. Además, se realizaron más de 58 mil desparasitaciones.

La ciudad de Neuquén cerró el año con un balance histórico en políticas de Bienestar Animal . En los últimos doce meses, el municipio realizó 26.852 castraciones de perros y gatos , una cifra récord en materia de cuidados, prevención y tenencia responsable de mascotas.

Desde el inicio de la gestión de Mariano Gaido , la Municipalidad impulsó la castración, vacunación y desparasitación gratuita, con el objetivo de proteger a los animales no humanos y preservar la salubridad pública . En ese marco, el total acumulado alcanza las 145.000 castraciones .

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti , destacó el impacto del trabajo realizado: “El área de Bienestar Animal viene creciendo todos los años y el balance es sumamente positivo” afirmó.

Durante el año también se concretaron 58.000 desparasitaciones y 7.000 vacunaciones, se promovieron 258 adopciones responsables y se dictaron talleres de derecho animal en instituciones educativas de nivel inicial y secundario.

Desde el Municipio aseguran que estas acciones buscan generar conciencia desde edades tempranas, promoviendo el respeto, el cuidado y la responsabilidad hacia los animales, al tiempo que reducen situaciones de abandono y sobrepoblación.

castracion 3 Municipalidad de Neuquén

Animales en los balnearios

De Giovanetti subrayó la implementación de sectores habilitados para animales no humanos en los balnearios de la ciudad, a partir de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante.

“Los vecinos se van a encontrar con cartelería clara en sectores específicos. Los animales deben estar con collar y correa, y en caso de ser temperamentales, con bozal. Es una medida que ordena y permite convivir”, explicó.

Los espacios habilitados para concurrir con animales son:

Balneario Albino Cotro : calle Linares, entre el puente de acceso a Isla 132 y Purmamarca, alejado del sector de parrillas.

: calle Linares, entre el puente de acceso a Isla 132 y Purmamarca, alejado del sector de parrillas. Balneario Sandra Canale : calle Gatica, sector izquierdo, tomando como referencia los baños y la oficina de guardavidas.

: calle Gatica, sector izquierdo, tomando como referencia los baños y la oficina de guardavidas. Balneario Valentina Brun de Duclot : entre los puestos 4 y 5 de guardavidas.

: entre los puestos 4 y 5 de guardavidas. Balneario Gustavo Fahler: ingreso por calle Río Negro, entre el puente de Isla 132 y el primer puesto de guardavidas sobre calle Democracia.

ZONA HABILITADA Municipalidad de Neuquén

De cara al próximo año, la funcionaria anticipó que el área de Bienestar Animal reforzará su presencia en los barrios, con la reactivación de los quirófanos móviles a mediados de enero, que se suman a los quirófanos fijos y a las jornadas de castración masiva que recorren distintos puntos de la ciudad.

“Cuidar a los animales también es cuidar la salud pública. La vacunación y la desparasitación son claves en ese sentido”, remarcó.

castracion 2 Municipalidad de Neuquén

El balance positivo se completa con el trabajo cotidiano de un equipo de 15 veterinarios y la continuidad de las ferias de adopción en espacios públicos, que siguen promoviendo hogares responsables para perros y gatos en Neuquén.

¿Cómo contactar con Bienestar Animal?

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén cuenta con distintas líneas de comunicación para consultas, turnos y asesoramiento. Las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente al 299 473-4928 o acercarse a la sede ubicada en Domingo Savio 3215, en el barrio Parque Industrial.

Además, quienes deseen pueden realizar sus consultas a través del correo electrónico: [email protected].