Video impactante: un hombre golpeó a su pareja y la atropelló con un camión de carga

La escena del horror tuvo lugar en La Matanza, tras la brutal agresión la víctima murió en el acto y el asesino quedó detenido.

El brutal femicidio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona y el video se viralizó.

Un violento femicidio conmocionó la localidad bonaerense de la Matanza, donde una mujer fue asesinada por su pareja tras una brutal agresión en plena vía pública. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y culminó cuando el agresor atropelló a la víctima con un camión de carga , tras lo cual fue detenido en el lugar por personal policial. El video es impactante.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central , en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo. La víctima, identificada como María Luzmar Caiti Rivero , de 36 años y nacionalidad boliviana, murió en el acto.

Según reconstruyeron las autoridades, la secuencia comenzó con una fuerte discusión entre la pareja . El hombre, identificado como Gabriel Enrique Martínez Duchen , también boliviano, la bajó del camión a la fuerza y comenzó a golpear a Rivero en la banquina.

El video de brutal femicidio

La agresión duró al menos 3 minutos y fue brutal: la golpeó con los puños, la pateó y le tiró con objetos mientras ella intentaba defenderse.

En las imágenes se ve cómo la víctima cae varias veces al suelo y se golpea contra el asfalto. Finalmente, el agresor subió al camión y la pasó por encima. Rivero murió producto del impacto.

El conductor intentó escapar, pero fue atrapado por testigos y retenido hasta la llegada de la policía. Un testigo realizó la denuncia y relató lo sucedido a los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima tirada sobre el asfalto y al sospechoso, que tenía “un fuerte aliento etílico” y al parecer estaba alcoholizado. El camión utilizado en el ataque, un Volvo 420 con matrícula boliviana, fue secuestrado por orden judicial.

Femicidio. La Matanza.

El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, quien dispuso la detención del acusado bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo.

La Fiscalía analiza los registros de las cámaras de seguridad y toma declaraciones a testigos para reconstruir la secuencia completa del femicidio y determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja.

Femicidio en Brasil: mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

Semanas atrás un brutal crimen generó gran conmoción en Mina Gerais, Brasil, al conocerse un macabro femicidio que tuvo como víctima a una joven de 31 años de edad. En un primer momento, se pensó que había fallecido durante un accidente de tránsito pero el caso dio un giro inesperado.

La Policía del estado brasileño investiga la muerte de Henay Rosa Gonçalves Amorim como un posible femicidio. Aunque se creía que había fallecido durante un accidente de tránsito al chocar contra un colectivo mientras viajaba con su novio, Alison de Araújo Mesquita, de 43 años de edad.

Femicidio - un hombre mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

A las horas, la pareja de la joven confesó que la había matado. El accidente, entonces, se habría tratado de una estrategia para tapar el femicidio. Todo se comprobó con la cámara de seguridad de un peaje que mostró una inusual situación del auto en el que viajaban.

En la filmación se ve como Alison, reconocido empresario de Brasil, maneja el volante desde el asiento del copiloto. Sin embargo, la Policía no ha logrado explicar cómo pudo acelerarse el vehículo si la mujer estaba inconsciente desde el asiento del conductor.

accidente femicidio brasil

La actitud llamó la atención de la empleada del peaje, que preguntó si todo estaba bien. Alison respondió que su novia se sentía mal y prometió detenerse, pero siguió viaje. Es así que minutos después, el auto chocó contra el micro. Henay murió en el acto y Alison sufrió heridas.

Aún así, pese a la certera clave que el video, la Policía encontró que las lesiones observadas en el cuerpo de la mujer no correspondían únicamente al impacto. Esto los llevó a considerar la posibilidad de que la joven de 31 años ya estuviera inconsciente antes de la colisión, lo que puso en duda la versión de que había fallecido debido al accidente de tránsito.