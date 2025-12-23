Pudo ser una tragedia: el choque en cadena de la Ruta 237 tuvo su origen en un camión que se quedó sin frenos

Cinco vehículos con turistas que se dirigían a la cordillera se vieron involucrados y, por suerte, no hubo que lamentar personas con heridas graves.

El choque que involucró a cinco vehículos fue provocado por un camión que se quedó sin frenos.

Lamentablemente, algunos siniestros ocurren por la escasa responsabilidad de empresas transportistas que no concretan inspecciones exhaustivas de los vehículos que salen a la ruta y el choque en cadena de este martes, sobre la Ruta Nacional 237 , así lo comprueba.

Mientras la Policía provincial sigue trabajando en el lugar del hecho, a la altura del kilómetro 1519, en la bajada de Collón Curá , se pudo confirmar que solo una mujer resultó con lesiones menores y tuvo que ser trasladada al hospital de Piedra del Águila. El subcomisario Raúl Levio, responsable de Tránsito de Piedra del Águila, confirmó a LMNeuquén que fue trasladada por prevención pero aclaró que se encuentra “fuera de peligro”.

Por el contrario, se registraron varios daños materiales en los vehículos involucrados: un total de cinco. En cuanto a la mecánica de la colisión, un camión Iveco que se dirigía con mercadería hacia la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche se quedó sin frenos y provocó el choque en cadena.

Un inmediato despliegue policial

Levio especificó que tomaron conocimiento del incidente pasadas las 10:40 y que, en forma rápida, se dirigieron varios móviles al lugar. Asimismo, fueron alertados los Bomberos de Piedra del Águila y como apoyo, llegó otra dotación de Junín de los Andes.

Fueron entrevistados el conjunto de los conductores y solo se verificó que una mujer, de 65 años, requería una atención médica de más complejidad en un centro de salud. Por esta razón, se resolvió trasladarla a Piedra del Águila.

En tanto, se inició el ordenamiento del tránsito para evitar otros siniestros ante el incesante movimiento de personas que se dirigen hacia la zona cordillerana. Justamente, Levio precisó que los involucrados son “personas de Buenos Aires, Neuquén capital, Cipolletti, que iban a pasar las fiestas”.

Respecto del camión, se encuentra todavía en el lugar y se aguarda el traspaso de la mercadería a otro vehículo. El conductor, de 47 años, resultó ileso.

A la situación de quedarse sin frenos por parte del camión, se agregó el hecho de que circulaba “en plena pendiente”, lo que redobló el violento impacto entre los vehículos.

Controles preventivos por el destacado movimiento de turistas

Durante esta semana, la Policía de Tránsito ya empezó a trabajar de manera intensa en las rutas de la provincia con el fin de realizar controles preventivos. Consultado sobre el movimiento de vehículos, Levio apuntó que hay un destacado flujo de turistas rumbo a la cordillera y recomendó mucho cuidado a las familias de la región que se dirigen a esa zona, prestando atención a los límites de velocidad y no realizando sobrepasos en sectores peligrosos.

Por el momento, no se registró ningún otro incidente y la presencia policial se mantiene en el lugar del choque en cadena para que los automovilistas reduzcan la velocidad y permitan la labor de las grúas, que deben retirar los vehículos más dañados en el choque en cadena.

Tanto hoy como mañana miércoles 24 se esperan rutas muy cargadas, con turistas de otros puntos del país y también familias de la zona.