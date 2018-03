Policías que fueron exonerados ahora son sobreseídos

Aldo Mellado estaba sindicado de ser uno de los cabecillas de la rebelión policial de 2013, tirotear la casa del subjefe de la Policía, Raúl Liria, y de balear la casa de un empresario en el barrio El Manzanar, en Río Negro. En la última causa, el 8 de marzo fue absuelto de culpa y cargo por la Cámara Criminal 1 de Río Negro porque no hubo elementos que lo vincularan al atentado.

“En Neuquén fui a la fiscalía y me dijeron que no había ninguna causa en mi contra”, reveló el ex policía en diálogo con LU5. Además, aseguró que fue perseguido por “pelear por los derechos de los policías. El karma que viven algunos efectivos con los jefes de la Policía es tremendo, pero muchos se bancan todo porque tienen hijos o porque tienen que pagar alquileres”, resumió Mellado.

“Quiero que paguen por todo lo que me hicieron”, concluyó el ex policía que aspira a que se revea su situación de exonerado y lo retiren de la fuerza para recuperar todos los beneficios que obtuvo a lo largo de sus 26 años como miembro de la institución.

Por su parte, el lunes Ariel Poblete y Carlos Gómez tomaron conocimiento de que la causa por la estafa con los combustibles, por la que fueron exonerados en 2016 y que se efectivizó en diciembre pasado, no prosperó y la fiscalía resolvió no acusarlos.

“El área de Logística de la Policía brindó mala información a fiscalía y se demostró que nunca cometimos delitos”, contó Poblete, quien adelantó que iniciará una causa legal contra la Policía.

“Tras 26 años de policía, de recorrer los barrios, cuando vi que me armaban causas para echarme tuve un momento de locura, por eso amenacé con matarme en pleno centro”.Aldo Mellado. Policía neuquino exonerado