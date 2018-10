Las acusaciones se acumularon en redes sociales, y finalmente fueron judicializadas en un expediente que se encontraba en trámite.

Según se dio a conocer, el coordinador ya fue desplazado del cargo, al igual que directivos a su cargo.

En tanto, la institución del barrio porteño de Villa Luro expresó en un comunicado el "absoluto compromiso para que se investiguen las denuncias y se castigue a quien o quienes sean encontrados responsables de cualquier delito que pueda haberse cometido".

Las egresadas refieren a hechos como tocamientos, alumnas que eran invitadas a dormir a lugares reservados con el docente y la organización de juegos de tono erótico.

Una alumna denunció haber sido manoseada por el docente durante un viaje a Misiones. "En el viaje de ida a Misiones, me quedé dormida en el descanso de la escalera del micro y me llevó hasta uno de los asientos de la planta baja para que duerma más cómoda. En un momento de la noche me desperté porque sentí que alguien me estaba acariciando las piernas y los labios con sus dedos, se estaba aprovechando de la situación", contó la damnificada.

"Yo no hice nada porque tenía mucho miedo y todos dormían, incluso yo hasta ese momento. Era muy chica y tampoco era consciente de lo que estaba pasando", añadió.

El profesor es acusado del delito de "abuso sexual simple" ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33, luego del impulso de la causa frente a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 7, por hechos que se remiten a varios años atrás.

"No culpamos a los docentes, ni a las autoridades de no haber podido dar cuenta de la gravedad de estas cuestiones, pero creemos que de no tomar cartas en el asunto, dejaría de ser una falta de conciencia por parte de la institución para ser abiertamente una omisión de la realidad que estamos planteando", dijeron las alumnas en una carta.