Por delitos de lesa humanidad, perpetua para seis

Tucumán.- Culminó el juicio por delitos de lesa humanidad enmarcados en el Operativo Independencia (requirió más de un año y cuatro meses de trabajo), que se inició en 1975 durante el gobierno democrático de María Isabel Martínez de Perón. El Tribunal Oral Federal le impuso cadena perpetua a los ex policías Roberto “el Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Sánchez y Miguel Ángel Moreno, y los ex miembros del Ejército Jorge Lazarte y José Del Pino. Además, hubo condenas para un ex policía y tres ex militares, y siete acusados fueron absueltos.