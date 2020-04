Por filmar un procedimiento, lo demoraron tres horas y le inventaron una causa

“Estaba a dos cuadras de mi casa. Traía una bolsa de las compras, cuando vi que se llevaban a unos chicos sobre la caja de una camioneta que pasó muy rápido. Me pareció que se podrían caer y que no estaba bien, independientemente de lo que hayan hecho”, relató a LM Neuquén Luciano Retegui, estudiante universitario y trabajador no docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Ante lo que consideró un despropósito, sacó su celular y comenzó a filmar. Ahí fue cuando uno de los efectivos descendió de uno de los patrulleros, que continuaba estacionado, y le preguntó por qué los estaba filmando. “Eso que están haciendo es ilegal”, les alcanzó a decir el joven antes de que le pidieran el DNI, fuera esposado y metido dentro de un móvil “como si fuera un delincuente”.

“A ellos no les molestó que grabe la situación sino el patrullero. Se sintieron provocados, me pidieron el DNI y uno de ellos me dijo que no podía filmar el procedimiento policial”, dijo el joven quien aseguró que en todo momento tenía el barbijo puesto, que nunca le objetaron nada al respecto y que no le pidieron que exhiba permiso de circulación alguno.

"Tengo permiso de circulación porque tengo que ir a trabajar, pero nunca fue ese el foco del tema. Me dejaron dos horas en una celda de la Comisaría 16, con otra persona, que por suerte también tenía barbijo", aclaró.

Sostuvo que lo único que le dijeron en todo momento es que lo que había grabado era un procedimiento que habían hecho por un narcotraficante, pero nunca la causa por la que él permanecía demorado. “Al que llamaban narcotraficante, lo dejaron irse a su casa enseguida y a mí me dijeron que iba a ir a otro lugar. Ya era de noche, en este contexto de cuarentena, no me dijeron dónde me llevaban y me dio cierto temor. Me pasearon a la Comisaría Primera y me trajeron de nuevo a la Comisaría 16”, agregó el estudiante.

A esa altura no sabía qué pensar. “Me dijeron que firmara un acta de procedimiento. La vi por arriba, me sentí presionado e inhibido. Sentí que no tenía ninguna garantías sobre mis derechos”, expresó.

Le hicieron un acta por violación al artículo 205 del Código Penal de delitos contra la salud pública e infringir el decreto 478/20, artículo 1º, que establece el uso obligatorio de protector facial en el plazo que dure la emergencia sanitaria.

Luciano-Retegui- denunció- comisaría 16.jpeg

“Tengo pruebas de que la causa es un invento”, señaló al indicar que, además del permiso de circulación, siempre tuvo el barbijo, que cuenta con el ticket del supermercado que marca su salida a las 18.10 y que, de no haberlo tenido puesto, no lo hubiesen dejado ingresar. También dijo que tiene testigos que vieron que no había un control, que portaba barbijo, y que se lo llevaron detenido sólo porque los había filmado.

“Ellos mismos tiene prueba de que no es cierto de lo que me acusan porque me sacaron dos fotos, una en la Comisaría 16 y la otra en la Primera. En ambas se ve que estoy con barbijo”, añadió.

Luciano recibió el respaldo del gremio no docente ante lo que consideró un atropello a sus derechos y garantías. De aquí en adelante deberá proceder en Fiscalía para realizar los descargos sobre la imputación de la causa.

Sobre el accionar de efectivos de la Comisaría 16 también recayó, hace unos días, una denuncia por abuso de autoridad de parte de una docente, quien aseguró fueron agresivos durante un control. Dijo que le quitaron la llave del auto en marcha, la esposaron, le secuestraron su vehículo y la llevaron demorada. En tanto que desde la fuerza justificaron su detención por intentar atropellar a un efectivo. El hecho está en etapa de investigación.

“Hago la denuncia pública para que esto no pase más. Me indignó la forma de manejarse, el inventar una causa y cómo me llevaron detenido sólo por filmar. ¿En esto se van nuestros impuestos?”, se preguntó el estudiante.

