¿Por qué es necesario tomarse vacaciones y desconectarse?

Para algunas personas las vacaciones no son síntoma de descanso y relajación y su adicción al trabajo -o el compromiso por cumplir sus obligaciones- hace que no anhelen, como la mayoría, la llegada del receso laboral. Pero no tomar vacaciones puede traer consecuencias graves a nivel físico y mental, pero también puede afectar el ámbito social de la persona. Entonces, ¿por qué es necesario tomarse vacaciones?