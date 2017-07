¿Por qué a veces las canas aparecen antes de tiempo?

Existen algunas pautas establecidas. Por ejemplo, los hombres negros suelen tener canas después que los caucásicos, mientras que los asiáticos están en un espacio intermedio. Por otro lado, a las mujeres generalmente les salen canas después que a los hombres. Y la edad se determina por la genética: si uno o ambos padres tuvieron canas a una edad temprana, es probable que el cabello se vuelva gris prematuramente.

¿Otras causas? Pueden salir por fumar en exceso -acelera el cambio de color- o también pueden ser una señal de enfermedades autoinmunes, tiroideas o cardíacas. “Si tienes una cardiopatía y tu cabello es gris, se trata de una señal de que es más grave”, agregó Kirkland, y comentó que no está claro si el estrés crónico es otra causa. “El consenso es que tal vez el estrés lo causa. Pero es más una suposición que una evidencia convincente”.

Según Wilma Bergfeld, una dermatóloga de la Cleveland Clinic, quien se especializa en enfermedades capilares, existieron casos en la Segunda Guerra Mundial de prisioneros en campos de concentración que presentaron canas siendo jóvenes por sufrir una mala alimentación. “Todo se determina mediante la salud de la célula que produce el pigmento”, aclaró, en una nota con el New York Times. La doctora agregó que no conoce nadie a quien le hayan salido canas por bajar de peso o hacer ejercicio. Según ella, la mayoría de las actividades que dañan el cabello, como perder rápidamente más de nueve kilos o someterse a un tratamiento de quimioterapia, producen la pérdida y no un cambio de color.

¿Existe una manera de combatir las canas? Al día de hoy, no existen medicamentos aprobados para restaurar el color. Pero Bergfeld afirmó que en las primeras pruebas con minoxidil, una sustancia que combate la pérdida del cabello, el equipo de investigadores se percató de que la droga a veces restauraba el color del cabello, situación que sugiere que estaba rejuveneciendo los melanocitos.