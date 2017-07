Por tantas cirugías, el Ken humano perdería la nariz

“Tenemos que reconstruir tu nariz completamente”, le dijo el reconocido cirujano plástico Paul Nassif en un programa de televisión en el que el singular personaje apareció como invitado. “Esto se va a morir y se te va a caer”, agregó el médico haciendo un círculo alrededor de la nariz con su dedo índice ante la mirada aterrorizada de Alves, de 32 años. “El problema es lo que llamamos tejido suave envolvente, eso es la piel”, prosiguió Nassif. “Así que como tú te sometiste a tres cirugías en un período de 12 a 15 meses, has destruido el tejido”, exclamó el especialista mientras otro médico del show confirmaba: “La piel no está bien”.

Rodrigo Alves, más conocido como el Ken Humano, es un joven brasileño de 32 años que siempre soñó con tener la cara del popular muñeco. Para eso se sometió a más de 58 cirugías e invirtió alrededor de 350 mil euros. Angustiado por el diagnóstico que le dieron, expresó: “Tengo ganas de llorar ahora mismo, pero me aguanto las lágrimas porque de verdad estoy extremadamente preocupado”. Y hace bien, porque ya tendría que ir pensando en su próximo paso por la sala de operaciones. Aunque esta vez, para salvar una parte importantísima de su rostro. Vale recordar que Rodrigo gastó más de 40 mil euros sólo en cirugías de nariz.

“Me merezco una medalla por todo este trabajo. Valió la pena todo el dolor para alcanzar la perfección”, confesó al diario británico The Mirror cuando se intervino por última vez. Alves contó que decidió transformarse porque cuando era niño le hicieron bullying. “A los siete años me enviaron a un internado. Los niños me empujaban por las escaleras y metían mi cara dentro de un urinario. Tenía pechos como las mujeres y estaba gordo, feo y deprimido. Sólo quería ser aceptado por la sociedad y conseguir acercarme al ideal de belleza brasileño”, indicó.

Top: Trabaja para una agencia de modelos “de plástico” y vive entre Marbella, Los Ángeles y Londres.

Pesaba 145 kilos, empezó a correr y bajó 72 de golpe

Un hombre de 45 años cerró su negocio porque no le iba bien, relató que vio “la luz” y decidió librarse de su sobrepeso. El protagonista, con 145 kilos, diabetes y la presión arterial por las nubes, comenzó a correr y bajó 72 kilos en tan sólo 15 meses sin cirugías. David Clark relató: “Todos los días se me ocurría algo estúpido para hacer justo a la hora del ejercicio, pero dije ‘si no vas un día, significará que te estás dando por vencido’. De esta forma, bajé 22 kilos en tres meses”. Además de realizar ejercicio, acompañó su rutina con una correcta alimentación. Reveló que eliminó de su dieta todo lo que pudiera causar picos de azúcar en sangre, y sólo consumía frutas, verduras, huevos, quesos y carnes. De esta forma, el hombre se deshizo de la mitad de su peso corporal en tan sólo 15 meses y alcanzó los 72,5 kilos. Hoy corre maratones y es vegano. También es dueño de un gimnasio donde el objetivo número uno para los clientes es ser consistente.