¿Qué etapa de la banda muestra On The Good Road?

Es una etapa donde estamos bien acensados en la composición de toque y es algo que nos renueva a nosotros. De los doce discos este es el segundo con composiciones propias íntegramente. Es un camino que decidimos tomar después de cumplir con un objetivo que yo tenía en mente, que era imponer este estilo y mostrarles a los pibes, a compositores tan grosos que tuvo la música que de otra forma no lo hubiesen escuchado.

¿En el vivo están más pendientes de mostrar esas composiciones propias o van mezclando etapas?

Suelo respetar bien los tiempos. Si hay lugares en donde no nos conocen mucho se hace un repaso de la discografía. A veces vamos a lugares donde directamente presentamos lo nuevo. Eso va variando según también las ganas que uno tenga.

En Neuquén ya son varias las presentaciones y siempre han tenido una buena recepción. ¿Qué impresión tenés?

Voy seguido por esa zona y también como solista. Me gusta el público que hay porque ya conoce a la banda y también ha escuchado a Skatalites un par de veces. Eso habla bien de la experiencia y es un lugar bastante cómodo cada vez que tocamos y por eso vamos a hacer hincapié en el disco nuevo.

El año pasado estuviste tocando en solitario en Fernández Oro, que quizá no están dentro del circuito de Dancing Mood. ¿Es una decisión o va saliendo a la hora de planificar las fechas del año?

Se va planificando un poco y también se va dando. También los productores son los que eligen. Yo no giro con músicos y trato de tocar con músicos locales. Mientras más fuera del circuito esté es mejor porque el objetivo es fomentar los músicos que hay en todos lados.

Hoy, con tanta plataforma digital y zapping permanente, ¿se pierde un poco entender un tiempo, un clima y parte de lo que es el artista?

Sí, por supuesto. Pero hoy creo que hay que amoldarse y trabajar de otra manera. Yo creo que es muy importante escuchar los discos enteros. Una vez escuché a alguien decir que uno se rompe el culo eligiendo qué tema va primero o segundo y cuál es el último porque es una obra conceptual. Más allá de que no lo sea, uno sabe por qué un tema va primero y por qué otro va último; si no, es como ir a la página 372 de un libro a no ser que sea Rayuela. Pero, bueno, yo estoy más del lado de amoldarme y quizás de sacar simples y no discos enteros. Por ahí se puede generar más expectativa y sacarle más el jugo. Quizás uno hace ocho canciones y pasan desapercibidas porque hoy un pibe no escucha un disco entero.

¿Cómo le recomendarías a alguien nuevo abordar la discografía de Dancing Mood?

Yo tal vez comenzaría por el primer disco. Si bien tienen relación todos los discos, no creo que haya cambios muy bruscos más allá del paso del tiempo y cómo se produjeron los temas o el sonido. Yo respeto mucho estilísticamente el primer disco. En los primeros cinco cada tema número uno tiene que ver con el tema número uno del otro disco y ese tipo de cosas. Creo que el primer disco andaría bien o directamente ir al más completo que es el DVD Deluxe (grabado en el Teatro Ópera en 2008).

¿Continuás realizando en el club Atlanta los trabajos sociales con los chicos?

Estamos a full con eso y comenzamos con las clases la semana que viene. Estoy muy contento y me hace muy feliz.

¿Qué le fascina a un pibe de 10 o 12 años cuando ve tu figura y a un tipo que también es fanático del fútbol e hincha de ese club, donde se comparten códigos?

Creo que se sienten muy contenidos y también identificados. Con el paso del tiempo los pibes van cambiando y se van amoldando mucho. Además, uno ve cómo se van transformando en músicos y eso produce un cambio de actitud que está bueno y las ganas del llevarse los instrumentos a su casa para estudiar. Ese es el resultado principal y el resultado que va dando la música que es lindo de ver.

Particularmente, ¿qué sucede con la trompeta?

Primeros quieren la guitarra o la batería, pero a medida que pasan las semanas los hacemos rotar sí o sí por los instrumentos para que no tengan malos conceptos de otros y no piensen que el violín es sólo para nenas. En la orquesta tenemos tres trompetistas y dos son nenas, y en trombones tenemos dos y las dos son nenas.

Anfitriones

Antes de que la orquesta de Hugo Lobo comience con su show, será el turno de La Estafa Dub. El grupo neuquino continuará presentando su última producción de estudio, Tormenta, compuesto por 13 temas. En el material, que fue editado en junio pasado, sigue estando presente la diversidad de géneros que marcan a la banda, pero esta vez más volcados al rock. Para este disco, el grupo tomó gran distancia de su trabajos anteriores: La Estafa Dub (2011) y 16 formas, ya que grabaron en toma directa, con la idea de captar el vivo del grupo. “Fuimos al hueso, cada uno tocó lo que toca en vivo y sobregrabamos sólo invitados; en la mezcla sumamos efectos, pero creemos que es muy fiel al vivo del grupo”, aseguró Chakal Navarro.