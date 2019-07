Un mes y medio atrás, el 4 de junio, iba a comenzar el juicio oral en los tribunales de la localidad bonaerense de Quilmes, pero el descuido judicial hizo que todo quedara postergado hasta noviembre.

"El fiscal de juicio habló conmigo para decirme que tengo que estar tranquila porque el abusador (Maximiliano González, de 39 años) está acusado de delitos muy graves, por lo que no corresponde que le brinden la excarcelación. Pero tengo temor igualmente. Me estaba preparando para afrontar el juicio, muy difícil todo y dos días antes me dicen que no había estudio y se tenía que posponer. Y encima está la posibilidad de una liberación. Horrible todo", dijo Sofía, en declaraciones a Diario Popular de Buenos Aires.

"Es un asunto técnico y hay antecedentes similares. Las personas pueden estar detenidas con prisión preventiva y sin condena firme durante dos años. Pasado ese lapso, si la persona acusada aún no tiene sentencia, debe recibir un beneficio excarcelatorio porque se considera que tenerlo preso sin condena es violar sus derechos. Lo entendemos, pero aquí no se trata de un ladrón de autos, sino de alguien que violó durante 12 años a su hija. La embarazó tres veces, la sometió a palizas. Le pedimos a toda la sociedad que acompañe a Sofi y no la dejemos sola", explicó la titular de Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi) María Elena Leuzzi Leuzzi al mismo medio.

El primer embarazo se registró a los 15 años de la joven. "Me hizo abortar. Me llevó a un lugar para dilatar el útero y él mismo me puso las pastillas. Al otro día la panza se me puso dura y expulsé el feto. A los 16 volví a quedar embarazada por las violaciones. Mi papá inventó que yo había conocido un chico y tuve a Zoe, que falleció a los ocho meses, después de estar internada en el Hospital El Cruce por problemas cardíacos y respiratorios. A los dos meses de la muerte de mi hija, volví a quedar embarazada por las violaciones de mi papá”, contó Sofía.

"No sabía cómo salir, escapar de todo eso. Por suerte, en mi vida apareció Fernando –su pareja actual- y me salió contarle, me sentí segura. Ahora surgió esto del ADN que no está. Me dijeron que me lo iban a hacer a mí, en Junín, pero todavía no hay fecha. El juicio se supone será en noviembre. Lo único que pido es justicia, y que hasta el debate oral no le den la libertad", cerró Sofía.

LEÉ MÁS

Violaron a una adolescente y por el hecho fue detenido un cuidacoches

Conmoción por la violación y el crimen de una nena de 10 años en Colombia

Caso Tinder: mediático abogado porteño pidió la absolución del violador condenado