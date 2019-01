Los hinchas expresaron su rechazo y el club desestimó la operación por la denuncia por violencia de género de 2016 de la ex pareja del arquero, quien lo acusó de pegarle y amenazarla.

Wonderwall, un grupo de fanáticos del equipo estadounidense, emitió un comunicado y presionó a la dirigencia para que revieran la contratación del arquero argentino.

La denuncia

En 2016, Barbi Segovia, la ex pareja de Rossi, publicó en Facebook una escrito en el que contó el calvario que vivió con el arquero. Adjuntó chats que revelan las amenazas y fotos con los moretones.

"Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette", detalló la denunciante a través de Facebook. "Tengo vergüenza de mis hermanas, que lloraron cuando él mismo en la cara les contó cada vez que me había levantado la mano", continuó.

"Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: "Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá".