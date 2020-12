Predicciones del horóscopo: martes 15 de diciembre

Según las predicciones del horóscopo de este martes , su corazón dirá una cosa y su cabeza otra. Reconozca todos los parámetros de las situaciones que encuentre antes de hacer una jugada o de decir algo de lo que no se podrá retractar. Pase tiempo desarrollando sus relaciones, proyectos y metas personales y aprovechando cualquier oportunidad que tenga de disfrutar del fruto de su trabajo. Viva en el momento, pero no olvide el pasado.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que no puede complacer a todos, pero en cambio es mejor ocuparse de su propia felicidad. Vale la pena examinar más una posición que le interesa. No deje que nadie use medios emocionales para hacerlo hacer algo que no quiere hacer.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este martes: intente algo bien diferente de cualquier cosa que haya hecho antes. El sentimiento estimulante lo rejuvenecerá. Viajar y compartir experiencias con gente que lo inspire llevará a nuevos comienzos y un cambio de estilo de vida prometedor.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, quite todas las trabas y ponga su atención en hacer los cambios personales que lo ayuden a destacarse entre la multitud. Las funciones de trabajo en red recompensarán, y celebrar con alguien especial los acercará más.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: los desafíos lo pondrán en movimiento. Abrace lo que sea que le llegue y conviértalo en una plataforma para exhibir sus habilidades. Participe en conversaciones y trabaje en red con la gente a la que halle interesante, y avanzará.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este martes, ¿Por qué hacer una pausa cuando debería estar haciendo suceder las cosas? Entre en acción y vaya en la dirección que quiere. Cuanto más se niegue la posibilidad de seguir sus sueños, más lo lamentará y experimentará más decepción.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, no cuente con nadie para nada. De usted depende hacer suceder las cosas y seguir adelante con sus planes. Aprenda a actuar con moderación aún cuando surge la tentación. Concéntrese en la actividad y en ser maestro de lo que más ama.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Advierta qué es lo que quiere. No puede hacer cambios positivos a menos que admita los hechos y ajuste su futuro. Quedarse en la negación sólo lo hará sentir lástima de usted. Sacúdase los problemas y póngase en acción.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

No debe permitir que un incidente emocional interfiera con su trabajo o su plan profesional. Busque una forma de tratar tanto con las responsabilidades personales como con las profesionales usando incentivos que lo ayuden a obtener apoyo.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Busque alternativas que ofrezcan mayores ingresos o una inversión que aumente su seguridad. No todos aconsejarán que haga un cambio a la forma en la que hace las cosas, pero esta vez necesita seguir su corazón.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este martes: tenga cuidado con cómo enfoca los asuntos sensibles. Si toma mucho estará limitado con lo que puede hacer. No deje que nadie le haga demandas con su tiempo. No acepte quedar corto con lo importante. Tome el mando.