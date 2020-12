Trends LMNeuquen Guillermo Vilas Preocupación por la salud de Guillermo Vilas

Guillermo Vilas, de 68 años de edad, padece de un deterioro cognitivo. El tenista José Luis Clerc, habló sobre su tristeza al verlo.







José Luis Clerc y Guillermo Vilas son dos de los máximos exponentes del tenis argentino y aunque estuvieron peleados durante mucho tiempo, el respeto entre ambos nunca se perdió. Clerc habló recientemente del estado de salud de Willy, y destacó lo triste que se siente por ello.

guillermo-vilas.jpeg Preocupación por la salud de Guillermo Vilas En una entrevista con La Nación, José Luis Clerc indicó: "Me da mucha tristeza, mucha amargura. Lloro, no delante de Guillermo, pero lloro, porque veo a los hijos y me da bronca. Siempre le dije que iba a ser un buen padre, y lo es".

Guillermo Vilas, de 68 años de edad, padece un deterioro cognitivo y se encuentra radicado en Mónaco alrededor de su familia. "Tengo contacto con Guillermo y su familia, pero hace un mes que no hablo. Me interesa mucho su vida. A veces recordamos algunas cosas. Está Phian, su mujer, que lo ayuda, le dice 'Es Batata', y Guillermo se ríe y dice: 'Uy, Batata', pero a mí me pone mal que esté en la situación en que está".