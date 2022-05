Preocupación: manipularon calderas en escuelas de El Chañar

sabotaje escuela el chañar.jpg

El funcionario municipal aseguró que le "pareció raro" la sucesión de hechos en un radio pequeño. "Fue en una localidad y en el lapso de dos días. Eso nos llamó la atención porque son hechos no fortuitos. Alguien lo ocasionó", agregó.

Por su parte, Saborido expuso: "Queremos dejar asentado que hemos descubierto que fueron manipulados. Tenemos subcontratado el servicio de mantenimiento y no debería ser manipulado por personas ajenas. Además, queremos saber cuáles son los motivos que está pasando esto y garantizamos que los establecimientos son seguros y en ningún momento estuvo en peligro nada".

Comisaría El Chañar

Ante la pregunta de quién podría ser el que está manipulando, Saborido respondió: "No quiero arriesgar nombres o tipo de personas. Pero sí le puedo decir que no están violentadas las instituciones. No hubo un acto vandálico para acceder a esas salas de máquina que está en el exterior. No hubo violencia para entrar".

Además, expuso: "Hemos detectado situaciones simulares en otras partes de la provincia. Alguien que por ahí accionó una llave de gas. Pero nos llamó la atención la seguidilla en el corto tiempo. Generalmente tenemos en la semana algún episodio".