Preocupó la salud de Pepe Mujica, que estuvo internado

Uruguay-. El ex presidente de Uruguay y actual senador, José Mujica, sufrió una descompensación que lo llevó a estar internado durante el último fin de semana en una clínica de Montevideo, aunque su médica de cabecera señaló que “ya se encuentra en su casa”. La doctora Raquel Panone declaró que Pepe, de 82 años, fue internado por precaución para someterse a algunos chequeos, pero “ya está bien”, y en los próximos días se le realizarán nuevos estudios clínicos. “Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no le hacíamos algunas cosas. Los estudios salieron bien”, agregó Panone, aunque admitió que todavía no se sabe con claridad qué fue lo que le pasó. Aparentemente, lo del fin de semana fue un problema digestivo, pero siempre está latente el antecedente del 2004, cuando Mujica sufrió una enfermedad catalogada como autoinmune, algo que fue calificado como “muy raro” por el propio ex jefe de Estado uruguayo.