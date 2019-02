Preso 19 años por un crimen falso

“Se comprobó que la persona que supuestamente mató mi esposo sigue viva. Pido justicia y la libertad de mi esposo, que lleva preso 19 años por un delito fabricado”. Itzel Del Campo el reclamo de la esposa de Manuel Germán ramírez.

Luego de 24 horas de detención, en la que fue colgado con cadenas y picaneado, le mostraron la orden de detención y le formalizaron la acusación del "homicidio" de Manuel Martínez Elizalde. Valdovinos recuerda que al ingresar al centro de justicia vio al padre de la presunta víctima reclamarle a los agentes: “A este no, que es hijo de mi compadre y se me va a armar”. El comandante le respondió: “Usted nos encargó a tres pendejos y aquí están. Ahora se sostiene porque ya todo está armado con el Ministerio Público”. Después escucharía que el hombre acordaba el pago de 150.000 dólares de seguro para los agentes. Ramírez Valdovinos fue sentenciado a 43 años de prisión por homicidio. Toda la prueba que se presentó en su contra era una farsa. El cadáver era totalmente diverso del de la supuesta víctima. El tono de piel era diferente, medía tres centímetros menos que Martínez Elizalde y no tenía las mismas cicatrices.

Ya preso y gracias a sus familiares, Manuel supo que el supuesto “muerto”, Martínez Elizalde, llegaba siempre a Tepexpan para participar en las fiestas patronales, vivía unos días en la inmensa casa que su padre compró con su seguro de vida, y luego volvía a Estados Unidos donde vivía (y vive) con otra identidad, y con algunos cambios físicos (se cree que producto de cirugías plásticas). De acuerdo con el Protocolo de Estambul, Manuel debería ser liberado una vez que se gire la recomendación respectiva al gobierno de México