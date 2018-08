Primera transgénero que puede gobernar en EE.UU.

En las elecciones estatales y legislativas del 6 de noviembre, Hallquist se batirá al actual gobernador, Phil Scott, que con un 67,2 % ganó unas primarias republicanas mucho menos concurridas que las demócratas (30.673 a 48.970 con el 87% escrutado).

Christine Hallquist lideró la recaudación de fondos entre los demócratas que buscan la nominación para gobernador de Vermont. “Reconozco la importancia histórica”, dijo Hallquist en una entrevista. “Dicho esto, la gente de Vermont me va a elegir por lo que aporto a Vermont. Muy pocas personas van a votar porque soy transgénero”, agregó. En su discurso de victoria, en un pequeño local en la ciudad de Burlington, Hallquist dijo que recibió mensajes de apoyo y de felicitaciones de todas partes del mundo, lo que la emocionó hasta el llanto. “Estas son las cosas que me mantienen activa cada día”, agregó.

La candidata gobernadora transgénero tiene 62 años, está casada, tiene tres hijos y dos nietos y vive en Hyde Park, un pequeño pueblo de Vermont de casi 3 mil habitantes. Mientras trabajaba en una compañía de energía, Hallquist se convirtió en la primera directora ejecutiva de una empresa en hacerse un cambio de sexo, un proceso para el que no abandonó su puesto. Esa transición de hombre a mujer la inició en diciembre de 2015. “Vermont me recibió con los brazos abiertos”, confesó.

“Mi camino para ser mi yo auténtico ciertamente no fue fácil”, reconoció este año en un acto de campaña.

LGTB: hace tres años, Kate Brown, de Oregon, fue la primera gobernadora bisexual.

El nene de 14 años que sacó el 8,2% de los votos

¿Consola de juegos, chicas, redes sociales? Con 14 años, Ethan Sonneborn se distrae de manera bien diferente a cómo lo hacen los chicos de su edad y hasta el martes estuvo haciendo campaña para ser el gobernador de Vermont. Este adolescente ha aprovechado un vacío jurídico que no fija límite de edad alguno para aspirar a la más alta función política en este pequeño estado del extremo nordeste de los Estados Unidos. La única condición para optar al cargo es vivir en el estado desde al menos cuatro años, lo que no supone ningún obstáculo para Ethan, que vive desde que nació. Página de Facebook, web oficial, cuenta de Twitter, petición de fondos, carteles en los bordes de las rutas, este vecino de Bristol no muy lejos de la frontera con Canadá, no dejó nada al azar. Ethan vio cómo su popularidad subía estos últimos días a medida que se acercaban las primarias demócratas de Vermont, en las que alcanzó un 8,2% de los votos.