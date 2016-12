Princesa por siempre

Los ángeles.- Carrie Fisher, conocida mundialmente por su papel de princesa Leia en la saga de Star Wars, falleció ayer a los 60 años a causa de un ataque al corazón. El viernes, la actriz había sufrido un problema cardíaco durante un vuelo que iba desde Londres a Los Ángeles. Carrie, que estuvo presente en la última entrega de Star Wars (El despertar de la fuerza, 2015), ingresó en estado crítico al Centro Médico de la Universidad de California.

La noticia fue confirmada por el vocero de la familia, que difundió un comunicado en nombre de la hija. “Con profunda tristeza, Billie Lourd confirma que su amada madre, Carrie Fisher, murió a las 8:55 de esta mañana”, señalaba el escrito. “Ella era muy querida por el mundo y la extrañaremos profundamente. Nuestra familia entera les da las gracias por sus pensamientos y oraciones”, continuaba el mensaje.

La actriz era hija de las veteranas estrellas de Hollywood Debbie Reynolds y el animador Eddie Fisher. A los 17 años decidió ingresar a la Central School of Speech and Drama. Sólo dos años más tarde hizo su debut en el film a Shampoo (1975), de Warren Beatty, cuya música compuso Paul Simon, con quien Fisher estuvo casada posteriormente (1983-1984).

Star Wars

El gran salto de Carrie ocurrió cuando a los 19 años se convirtió en la Princesa Leia Organa, personaje que interpretó por primera vez en el Episodio IV: Una nueva esperanza (1977). La película dirigida por George Lucas se convirtió en un éxito mundial e hizo que la actriz se volviera una celebridad. En los siguientes años, Fisher interpretaría nuevamente a Leia: Episodio V: El imperio contaataca (1980); Episodio VI: el regreso del Jedi (1983). El año pasado hizo su regreso a ese papel en el séptimo episodio de la saga: El despertar de la fuerza.

Sobre su papel de la Princesa Leia, Fisher comentó en una entrevista en 2015 que sabía que algo enorme iba a impactar su vida luego de esta película y que no había forma de entender qué iba a pasar o cómo”. Actualmente, se encontraba filmando el nuevo capítulo de Star Wars, y su muerte deja un interrogante sobre cuál será el destino de Leia.

Otros trabajos

Aunque siempre es recordada como Leia, la actriz participó posteriormente de películas como The Blues Brothers (1980), The Man with One Red Shoe (1985), la cinta de Woody Allen Hannah and Her Sisters (1986) y Cuando Harry conoció a Sally (1989).

En el nuevo milenio, la carrera de Fisher continuaría con breves participaciones en series televisivas como Weeds, Entourage, Smallville, 30 Rock, Robot Chicken y Family Guy, mientras desarrollaba su unipersonal teatral Wishful Drinking, en el que contaba varios de sus momentos personales más difíciles en un tono de comedia totalmente incorrecta.

El monólogo fue tan exitoso que llevó a adaptarlo a un libro, e incluso el canal HBO preparó un especial televisivo.

Un trío exitoso que es historia

Carrie junto a Mark Hamill y Harrison Ford. El primero interpretó a Luke Skywalker, su hermano en la historia intergaláctica, mientras que Ford le dio vida a Han Solo, un contrabandista simpático que compartiría su amor con Leia. “La gente me sigue preguntando si sabía que Star Wars iba a ser un éxito tan grande. Sí, todos los sabíamos. El único que no sabía era George Lucas”, había expresado Carrie en 2015.

El romance en las galaxias

Este año, la actriz publicó una nueva biografía titulada The Princess Diarist, en la que reveló que tuvo un romance con Harrison Ford durante el rodaje del primer film de la saga. Ella tenía 19 años y él 33. Ford estaba casado y tenía dos hijos. Por ese motivo se armó un escándalo que la llevó a enfrentarse con el actor, quien anunció que iniciaría acciones legales.