Príncipe Andrés se complica por el caso Jeffrey Epstein

Una fotografía tomada en el 2001 donde posan cariñosamente el príncipe Andrés junto Maxwell confirma la relación de ambos. Pero no es la única que lo relacionan con la ex de Epstein, ya que, el día de ayer comenzó a circular en Internet una fotografía donde se ve a Ghislaine Maxwell y al actor Kevin Spacy sentados en dos tronos que podrían haber salido del palacio de Buckingham.

"Son amigos muy cercanos, no es una relación casual", declaró a NBC Bradley Edwards autor del libro Búsqueda implacable: mi lucha por las víctimas de Jeffrey Epstein. "No creo que el príncipe Andrés diga lo que sabe de Ghislaine, y no creo que Ghislaine diga lo que sabe de Andrés", sentenció.

Embed La reina Isabel II ha tenido que dejar de lado sus sentimientos como madre para tomar una de las decisiones más complicadas de su vida. https://t.co/qx7bdY9ATu — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) November 20, 2019

Sin embargo estas fotos, entre otras pruebas que lo relacionan directamente con Epstein no es lo único que estaría complicando la situación de Andrés. Pues, Virginia Roberts (una de las víctimas) señaló que habría sido traficada para mantener, en al menos tres ocasiones, relaciones sexuales con el príncipe cuando ella apenas tenía 17 años. Colocando al miembro de la familia real en medio de una encrucijada legal y mediática.

Otro motivo más para que el príncipe Andrés no quiera responder a la invitación de la fiscal Audrey Strauss a declarar sobre su relación con la red de tráfico sexual operada por Jeffrey Epstein.