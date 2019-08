El FBI allana la isla de las orgías de Jeffrey Epstein

A Little St. James Epstein iba a menudo y llegaba a tener hasta cinco embarcaciones, entre ellas un ferry de 200 asientos con el que huéspedes y empleados se trasladaban desde la vecina St. Thomas. Llevaba muchas personas y, según las historias, muchas jóvenes mujeres que tomaban sol al borde de la piscina en topless, mientras él caminaba como era su costumbre, con el torso desnudo y en chancletas. Y no podía tolerar ver a los trabajadores de mantenimiento cerca, les ordenaba que se mantuvieran lo más lejos posible de la villa. Sin embargo, alguno jura que vio entre los huéspedes a poderosos entre los invitados. Pero la mayoría de los empleados de la isla fueron obligados hace un par de años a firmar acuerdos de secreto para no revelar nada de lo que habían visto.

20 Los años que hace que el magnate compró la isla

epstein edificó una mansión de piedra de paredes color crema con un techo turquesa. entre sus muchos lujos, hay una sala de música equipada con piano de cola y paredes acústicas.

¿Cómo se pudo haber suicidado?

sigue adelante la investigación sobre cómo fue que epstein se quitó la vida en una prisión federal. una versión dice que dos agentes penitenciarios suspendidos se quedaron dormidos omitiendo controlar la celda del financista durante tres horas de la noche antes del suicidio. Y falsificaron el reporte para cubrir su grave falta. el director de la cárcel, Lamine n’diaye, fue transferido a la espera de las investigaciones conducidas por el FBi y por el departamento de Justicia. el multimillonario había sido arrestado el 6 de julio e inculpado en nueva York de organizar, al menos desde 2002 hasta 2005, una red de decenas de chicas, algunas estudiantes de secundaria, con las que mantenía relaciones sexuales en sus muchas propiedades, entre ellas en Manhattan y Florida.