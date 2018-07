Problemas para Chihuido: se complicó el financiamiento

Según publicó el diario La Nación los emisarios alemanes expresaron cierto malestar ante los funcionarios locales al conocer que la construcción de la central corría riesgo ante las exigencias del FMI, entre las cuales se indica que este tipo de proyectos es un gasto.

Según el matutino porteño, el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui recibió a los empresarios y les dijo que se iba a postergar la construcción ya que por las exigencias del Fondo "no se puede empezar ni una sola obra nueva".

En declaraciones a LU5, Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, explicó que luego de tres procesos licitatorios se adjudicó el proyecto a un consorcio alemán de siete empresas, pero que hoy no están cumpliendo con los requisitos de presentar al Gobierno el financiamiento completo.

"Hasta el momento no se recibió ningún tipo de financiamiento", resaltó el funcionario y agregó que sólo se presentó un tramo del 85% necesario para comenzar la obra.

"Si Alemania pone el dinero, la discusión debería ser fiscal, pero no tiene sentido hasta que no haya una oferta firme y no la hay", agregó Bereciartúa y reconoció que existe una oferta de compañías alemanas por 1600 millones de dólares y hay conversaciones con fondos italianos por otros 400.

"Chihuido es una obra y un proyecto estratégico para Argentina y Neuquén, es una obra con varios impactos positivos que la justifican: la generación de energía hidráulica limpia, la posibilidad de regular el riego y dar seguridad ante las crecidas", dijo el funcionario de Cambiemos.

"Es una obra estratégica y prioritaria para el país", añadió y explicó que el proceso licitatorio se empezó en 2014 y que desde el inicio de gestión Macri se hicieron muchas gestiones para que la obra se puedo llevar a la práctica. En ese sentido, recordó que hubo intereses de Rusia y China, y finalmente la oferta alemana la que primó.

