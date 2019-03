Indicó que “el más complicado es el IFD 12, que tiene una obra en construcción, y hasta esta semana tenían las actividades suspendidas”. En ese establecimiento, una asamblea de docentes y alumnos resolvió movilizarse el próximo lunes hasta el Consejo de Educación, para pedir que se agilicen los trabajos pendientes.

“Después, en las escuelas 154 y 175 de Parque Industrial, el servicio de transporte que llevaba a niños y niñas se cerró, porque se inauguró la nueva escuela de Colonia Nueva Esperanza, pero hay familias de otros barrios que necesitan el traslado y por radio les corresponde ir ahí”, comentó Pino. Añadió que ambos colegios están con clases, pero son muchos los alumnos que no asisten porque viven sobre la meseta, donde no pasa el colectivo y no tienen cómo llegar.

En la Primaria 67 del barrio Belgrano demoraron el inicio de clases por problemas con el agua y las cloacas. Hoy tienen actividad, pero aún hay una obra de gas que no terminó. Pino indicó que “las clases se dictan igual por ahora, aunque no tengan calefacción, y les llevan el refrigerio desde afuera, porque no pueden cocinar”. Agregó que “ahí también está irregular el funcionamiento de la sala anexa de jardín”.

Contó que hay una situación similar con la nueva Primaria 366, de Colonia Nueva Esperanza, “porque el barrio no tiene agua potable, los abastece un camión y el inicio de clases reveló que no había proyección para cubrir la necesidad de la escuela”.

Detalló también que, tras varios días con problemas, “hubo un compromiso de darle prioridad al colegio con el reparto de los camiones y por ahora funcionan así”.

El dirigente de ATEN señaló que, en la 366, “también tienen el jardín que quedó inconcluso y los chicos están teniendo clases en un aula de la primaria, sin el material didáctico ni pedagógico que necesitan”.

Por último, informó que, fuera de esos establecimientos, tienen “muchas escuelas de la ciudad donde no se resolvieron las cuestiones de mantenimiento básicas durante el verano, como la limpieza de patios, pero igual están dictando clases”.