Al hacer su descargo, Cordera explicó que usó la “provocación” para despertar interés en la charla y pidió su sobreseimiento, lo que fue rechazado por el juez.

El creador de “Un pacto para vivir” tiene cinco días para apelar el fallo. En caso contrario, deberá someterse a un juicio oral y público.

“Sus afirmaciones constituyen una grave violación a los derechos humanos en tanto importan la negación de la dignidad intrínseca de las personas”, había mencionado al respecto el fiscal que lo imputó, Ramiro González.

La investigación de Canicoba Corral comenzó luego de una denuncia del INADI, que reaccionó tras la frase del músico.

Pifió mal

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos a los que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos”, aseguró Cordera en la charla que tuvo con alumnos en la mencionada escuela de periodismo.

Pedido de disculpas

El marzo pasado Cordera pidió perdón entre lágrimas y también enumeró los problemas que le causaron sus dichos sobre violaciones: “Nos quedamos sin trabajo, mi familia sintió vergüenza y humillación. La gente que nos sigue se vio obligada a defendernos, yo los quiero liberar. Les pido que paren”.

El artista tenía en sus planes iniciar una nueva gira que lo llevaría por la Argentina y otros seis países para presentar su nuevo trabajo discográfico, llamado Tecnoanimal. Ahora, con el procesamiento se complicó su proyecto de hacer el tour internacional.