Producirán carne de pollo mediante células extraídas

Así lo confirmó recientemente la empresa estadounidense Just, que para fin de año ofrecerá sus nuggets de pollo en restaurantes y supermercados locales mediante un proceso productivo que nada tiene que ver con el matadero. La compañía cultiva la carne de pollo en un biorreactor mediante células extraídas de su plumaje en un proceso similar a una biopsia. Según el director ejecutivo de la compañía, Josh Tetrick, se necesitan aproximadamente dos días para producir un nugget de pollo, utilizando una proteína para estimular la multiplicación de las células. Algunos lo llaman carne sintética, cultivada, in vitro o incluso “limpia”. Dado que el contenido del producto final depende de la propia empresa, los nuggets no tendrán grasa ni sangre y estarán libres de los antibióticos, bacterias y hormonas que suele tener la carne que proviene de animales. “

“Matamos 70.000 millones de animales cada año para alimentar a 7000 millones de personas”, señaló Uma Valeti, cardiólogo que fundó en California, Estados Unidos, una de las principales compañías cárnicas basadas en células, Memphis Meats. “Nuestra misión requiere una solución a estas realidades económicas y culturales. Entonces, durante el año pasado comenzamos el trabajo inicial de expandir nuestra plataforma para resolver los desafíos técnicos de la carne limpia y escalable”, señaló la empresa.