Provincia define medidas pero reiteran que no afectarán al turismo

Gutiérrez reiteró, como ya lo había dicho este jueves en la puesta en marcha de la segunda etapa del plan de vacunación, que las medidas que se tomarán no afectará ni al turismo ni a la actividad económica de la provincia. "No va a haber frustraciones de vacaciones, no va a haber restricciones a la actividad económica", había dicho el gobernador.

Según la normativa, publicada este viernes al mediodía, "se define que existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas que ameritan por parte de los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adoptar medidas de limitación de la circulación, cuando se cumplan los siguientes parámetros sanitarios: La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea superior a UNO COMA VEINTE (1,20)".

cociente quincena contra quincena 0801.jpg Gentileza @jorgeluisaliaga

Neuquén se encuentra entre los cinco distritos nacionales más complicados en cuanto a esos parámetros. En el cociente a la hora de comparar las quincenas, la provincia muestra un índice de 1,91. Mientras que los casos confirmados acumulados, cada cien mil habitantes, la cifra asciende a 747.

casos confirmados 100 mil habitantes 0801.jpg Gentileza @jorgeluisaliaga

De esta manera, la provincia se encuentra entre las consideradas entre las de "alto riesgo sanitario". Actualmente, la circulación está permitida hasta la 1 de la madrugada. Desde la cámara de hoteleros y gastronómicos indicaron que no ven con buenos ojos la posibilidad de hacer modificaciones en el horario de atención.