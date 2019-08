Provincia hará una encuesta sobre el consumo de drogas

“El sentido común asocia los consumos problemáticos con la adolescencia, pero los datos de Sedronar dan cuenta de que el mayor nivel de consumo de alcohol y drogas se da en los hombres de entre 25 y 35 años”, sostuvo Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos de la provincia. Según agregó, muchos adultos tienen dificultades para aceptar la contradicción que existe entre el mensaje que quieren darles a los menores y sus propios hábitos, que no son del todo saludables.

Con el fin de erradicar las creencias que provienen del sentido común y generar datos objetivos y fidedignos en torno a los consumos problemáticos, el Observatorio Provincial que depende de esta subsecretaría inició un relevamiento a través de 13 ventanas metodológicas, que recopila información a través de centros de atención primaria de salud y escuelas medias de diez localidades de la provincia y tres sectores de Neuquén capital.

“Cuando buscamos datos recientes, solo encontramos evaluaciones que hablan del conglomerado urbano de Neuquén y Plottier”, detalló Florencia Lilo, a cargo del Observatorio. Según detalló, el objetivo de esta práctica es desarrollar información valiosa que se recopila a través de estos espacios de salud y educación, así como de referentes comunitarios, que encabezan actividades deportivas y culturales.

Además de conocer cuáles son las sustancias que más se consumen, los profesionales indagan en los efectos riesgosos que tienen estos hábitos para la salud. “Los consumos problemáticos pueden tener muchos efectos, como la baja del rendimiento escolar, la deserción educativa o el aislamiento del grupo de pares”, afirmó Lilo.

El proceso de investigación se desarrollará hasta diciembre y en 2020 está previsto presentar los datos. También se llevará adelante una presentación pública de la información con el objetivo de definir políticas que apunten a reducir los consumos problemáticos.

"Una naturalización del consumo que preocupa"

Provincia-hará-una-encuesta-sobre-el-consumo-de-drogas.jpg

Hernán Ingelmo - Subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos

Percibimos que existe una baja conciencia de los riesgos que conllevan los consumos problemáticos. Se da una naturalización del consumo que consideramos muy grave y una falta de conciencia sobre los riesgos que implica, por ejemplo, la pérdida de reflejos al conducir que provoca el consumo de alcohol. También en el caso de la marihuana, que reduce los reflejos incluso después de que se pasa el período psicoactivo. De este modo, si uno conduce a 60 kilómetros por hora, va a reaccionar tres veces más tarde que una persona que no consumió ninguna sustancia.

En los adultos se da una contradicción entre el mensaje que quieren transmitir a los más jóvenes y sus propios hábitos, que no siempre son saludables. Sin embargo, no es lo mismo el consumo de un adulto que de un adolescente que está en pleno desarrollo neuronal y puede sufrir daños en el sistema nervioso. Por eso, buscamos que los jóvenes, en ese proceso de autonomía y búsqueda de identidad, no desafíen los límites a través del consumo de sustancias sino en otros desafíos, como ser más intrépidos a la hora de estudiar o hacer deporte.

Así como se desnaturalizó el hábito de fumar en espacios cerrados, se debería desnaturalizar el consumo de alcohol entre menores de 18 años, ya que la venta para este grupo de personas sí está prohibida, pero se tolera que beban.

LEÉ MÁS

Invento neuquino: una cera ecológica para deslizarse en la nieve es furor

Los usuarios se mostraron a favor del nuevo Metrobus

Seguridad con una app móvil para los pozos