¿Puede el uso del aire acondicionado extender el coronavirus?

La única fuente conocida de exposición al virus para los afectados en las familias B y C fue el paciente A1 que estaba sentado cerca de ellos en el restaurante. Los investigadores determinaron que el virus se había transmitido a al menos un miembro de la familia B y a al menos 1 miembro de la familia C en el restaurante y que el resto de los contagios en las familias B y C fueron el resultado de la transmisión entre personas de la familia.

El restaurante “X” donde se produjo el contagio es un edificio de cinco pisos con aire acondicionado y sin ventanas. El tercer piso donde esta el salón del restarurante tiene una superficie de 145 metros cuadrado. La distancia entre cada mesa es de aproximadamente 1 metro. Las familias A y B coincidieron en el lugar durante de 53 minutos y las familias A y C durante un período de 73 minutos. El flujo de aire de entrada y salida del equipo del aire acondicionado central se ubica sobre mesa de la familia C.

pbs.twimg.jpg

El 24 de enero, un total de 91 personas (83 clientes y 8 miembros del personal) estaban en el restaurante. De ellos, un total de 83 habían almorzado en 15 mesas en el tercer piso. Entre los 83 clientes, 10 se enfermaron con COVID-19; los otros 73 fueron identificados como contactos sospechosos y permanecieron en cuarentena durante catorce días. Durante ese período, no desarrollaron síntomas, y las muestras del hisopado de garganta de los sospechosos y 6 muestras de hisopado del equipo de aire acondicionado (3 de la salida de aire y 3 de la entrada de aire) fueron negativas para el coronavirus mediante test PCR.

A partir de la investigación de las potenciales rutas de transmisión, los científicos concluyeron que la causa más probable de este brote fue por transmisión de gotas. Aunque el paciente cero (paciente A1) estaba asintomático durante el almuerzo, se reportó transmisión presintomática. Teniendo en cuenta los periodos de incubación de los miembros de la familia B, el escenario más probable es que los tres miembros de la familia B se infectaron directamente por el paciente A1. Sin embargo, tampoco excluyen que los pacientes B2 y B3 se infectaran por el paciente B1, el primer miembro de la familia B que se enfermó. Para la familia C, una posible explicación es que tanto los pacientes C1 como C2 fueran contagiados por el paciente A1; aunque otro escenario es que el paciente C1 contrajera la infección mientras cuidaba al paciente C2, a partir del 27 de enero.

Las transmisión del virus en este brote no puede explicarse sólo por la transmisión de gotas. Las gotas de respiración más grandes (> 5 μm) permanecen en el aire solo por un corto tiempo y viajan solo distancias cortas, generalmente menos de un metro. Las distancias entre el paciente A1 y las personas en otras mesas, especialmente las de la mesa C, fueron todas de más de un metro. Sin embargo, una fuerte corriente de aire acondicionado podría haber propagado gotas desde la mesa C a la mesa A, luego a la mesa B y luego de nuevo a la mesa C.

Las pequeñas gotas en aerosol cargadas de virus (<5 μm) pueden permanecer en el aire y viajar largas distancias, más de 1 metro (4). Sin embargo, ninguno de los empleados u otros clientes en el restaurante resultó infectados. Además, las muestras de hisopado del aparato de aire acondicionado fueron todas negativas. La hipótesis que barajan es que los aerosoles tenderían a seguir el flujo de aire, y las concentraciones más bajas de aerosoles a grandes distancias podrían haber sido insuficientes para causar contagio en otras partes del restaurante.

Aunque los cientificos reconocen que su estudio tiene algunas limitaciones, concluyen que, en este brote, la transmisión de gotitas fue provocada por la ventilación con aire acondicionado. Y, en base a su estudio, el factor clave para la infección fue la dirección del flujo de aire. «Es de destacar que el paciente B3 estaba sin fiebre y el 1% de los pacientes en este brote eran asintomáticos, lo que proporciona una fuente potencial de brotes entre el público (7 y 8). Para evitar la propagación de COVID-19 en restaurantes, recomiendan «reforzar la vigilancia de la temperatura, aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación».

Fuente: revista CDC

LEÉ MÁS

Nuevos estudios confirman que el coronavirus es menos mortal de lo que dijo la OMS

Vizzotti: "Los números son estables pero no debemos pensar que ya ganamos"