Nuevos estudios confirman que el coronavirus es menos mortal de lo que dijo la OMS

Un nuevo informe de especialistas de la Universidad de Stanford confirmó que la mortalidad del coronavirus es menor a la que estableció la Organización Mundial de la Salud en sus últimos pronósticos. Desde la OMS marcaron que el virus tenía un índice de mortalidad de entre el 1% y el 3% del total de los infectados.

Un equipo de investigadores de Stanford estudió la seroprevalencia (manifestación general de una enfermedad dentro de una población definida) en Santa Clara, California, en los primeros días de abril, y determinó que la mortalidad es de entre el 0,12% y el 0,2%.

Dave Sanders for The New York Times