Puigdemont pide la libertad de los catalanes presos

Ayer mismo fueron detenidos nueve ex miembros del gobierno catalán.

Ayer mismo fueron detenidos nueve ex miembros del gobierno catalán.

Bélgica

El ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, reapareció ayer desde Bélgica tras conocerse la detención de nueve ex miembros del Govern de Cataluña que habían acudido a declarar ante la Audiencia Nacional, investigados por rebelión, sedición y malversación. Desde Bruselas, Puigdemont exigió “como presidente legítimo” la libertad de los encarcelados, estando pendiente una posible orden europea de detención sobre él y los cuatro ex consejeros que también están en aquel país.