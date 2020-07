¡Pumpido corazón!: "Me abrieron el pecho pero estoy bien"

El ex futbolista Nery Pumpido, arquero campeón mundial en México 1986, quien hace once días fue sometido a una intervención quirúrgica del corazón, contó se encuentra "bien", que todo fue "impecable" y que ya comenzó a caminar. "Estoy bien, bien; todo impecable", resumió el ex arquero de Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, River Plate, Betis de España y Lanús.