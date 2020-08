Qué club argentino espera un guiño de Luis Suárez

En diálogo con el medio español Mundo Deportivo, añadió: "Luis es socio de San Lorenzo. Yo le hice llegar el carnet cuando viajé a la presentación que hizo el Cirque du Soleil del espectáculo Messi 10. Se lo entregué a Leo para que se lo diera. El ha manifestado públicamente que es hincha de San Lorenzo y que seguía a uno de nuestros ídolos, a Bernardo Romeo". Además, Tinelli manifestó "estaría bueno que uno de los mejores 9 del mundo juegue en el equipo del Papa", tras lo cual opinó acerca de lo que está sucediendo con Suárez: "Me parece muy injusto para un gran jugador como él que no tenga lugar en el Barcelona. Para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo en este momento".

"Estoy sorprendido todavía por lo que está pasando con Luis. Ojalá que pueda seguir en el Barcelona, que es uno de los mejores clubes del mundo. ¡Qué mejor que tener al mejor número 9! Pero por lo que leo y escucho, parece muy difícil. Y si no hay forma, en San Lorenzo estaríamos encantado de tenerlo, por supuesto", aseveró.

image.png

La dura charla con Koeman

Se supo que en las últimas horas se produjo una llamada entre el flamante entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, y el atacante uruguayo que derivó en la ruptura. El club que preside Josep Maria Bartomeu quiere desprenderse del delantero que se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de la institución con 198 goles en seis años. Por esta razón fue que el DT holandés se comunicó con el 9 del Barcelona para comunicarle que no lo tendrá en cuenta de cara a la temporada 2020-2021, la última con contrato vigente para Suárez.

Según indicaron los periódicos Sport y Mundo Deportivo, la comunicación entre ambos protagonistas sólo duró un minuto. En ese tiempo, Koeman le expresó a Luis que no será tenido en cuenta y el delantero utilizó el breve diálogo para expresarle que su intención no es generar un problema con el club en su salida. Es más, los medios catalanes indicaron que Suárez no le hizo ningún reclamo particular al ex seleccionador de los Países Bajos.

Lo que enojó a Suárez fue el trato que recibió de parte de los directivos, ya que ni el presidente ni el nuevo secretario técnico Ramón Planes -reemplazó a Éric Abidal- se puso en contacto con él para informarle que la intención del club es negociarlo.