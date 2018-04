La representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se sumó a quienes dicen tener "pruebas" del supuesto ataque químico del 7 de abril en Duma.

La diplomática dijo que su país, Francia y el Reino Unido llevaron a cabo análisis de lo sucedido en Duma y coinciden en que se utilizaron armas químicas. "Hay prueba de que esto ocurrió", dijo Haley.

Aunque enfatizó que no se puede permitir que el uso de armas químicas se torne normal, Haley confirmó que su país aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hará en respuesta y defendió la importancia de no precipitarse.

Por su parte, Rusia afirmó que dispone de pruebas "irrefutables" de que el supuesto ataque químico ocurrido en el bastión opositor de la región de Ghouta Oriental, fue un montaje del Reino Unido para culpar al gobierno del presidente de Siria, Bashar Al Assad, y a Moscú, principal aliado de Damasco en el conflicto.

"Tenemos datos irrefutables de que se trata de un nuevo montaje, y que detrás está la mano de los servicios secretos de un país que en estos momentos trata de estar en la vanguardia de la campaña de rusofobia", dijo ayer por la mañana -previo al ataque- el canciller ruso, Serguei Lavrov citado por el portal de noticias ruso Sputnik y la agencia de noticias EFE.

Horas después, un portavoz militar apuntó directamente contra el Reino Unido. "El Ministerio ruso de Defensa dispone de pruebas que atestiguan la participación directa de Gran Bretaña en la organización de esta provocación en Ghouta Oriental", dijo.

Según esta fuente, los militares tienen grabaciones con entrevistas a habitantes de la ciudad donde "cuentan en detalle cómo se desarrolló este montaje, en qué episodios participaron y qué hicieron".

La postura rusa contrasta con las acusaciones de las potencias occidentales que sostienen que Damasco fue responsable del supuesto ataque en el que murieron cerca de medio centenar de civiles.

