¿Qué dijo cada uno de los acusados del femicidio de Agostina?

A su turno, Gustavo Chianese, acusado como el entregador de la joven por ser quien pactó ese último encuentro el 14 de mayo de 2021, responsabilizó a Juan Carlos Monsalve del femicidio y de que él esté sentado en el banquillo de los acusados. "Yo perdí todo. A mi ese hombre (por J.C.Monsalve) también me mató en vida, es peor que estar muerto. Estoy muerto en vida. Soy un sonámbulo", sentenció el hombre.

El taxista cipoleño sostuvo que la gente "que me conoce en Cipolletti sabe cómo laburo, de dónde vengo, mis valores y principios" y que él nunca trabajó para hacerle daño a una persona. "Solamente le seguí el juego a esa persona", sostuvo ante el jurado popular, que deberá decidir si es partícipe necesario del femicidio o no tuvo ninguna responsabilidad en el mismo y lo absuelven, como pidió la defensa.

A su turno, Enzo Monsalve, sobrino del primero, confió que su "único error fue haber concurrido a ese basural". Al respecto, el joven indicó que su tío lo engañó. "Me dijo que vaya al basural o que iba a tener que tirar la basura del día. Nunca imaginé que iba a hacer eso con esa chica", contó el joven.

"Cuando me llamó al celular de Maxi dijo que iba con el paquete, yo sabia que el andaba con infidelidades a mi tía, pero en sus cosas personales no me metía, tampoco en las discusiones de ellos", contó el joven, que para la fiscalía es coautor del femicidio junto a su tío y Maximiliano Zapata, por estar los tres en la escena del crimen, el basural en las inmediaciones de calles Juan Domingo Perón y Jesús Brillo. Para la defensa ni Enzo ni Zapata tuvieron participación en el femicidio y como alternativa solicitó que sean declarados culpables de encubrimiento.

Por último, quien también se expresó ante el jurado popular fue Ana María Perales, sobre quien pesa la figura de instigadora. De acuerdo a la teoría de la fiscalía, la mujer le dijo a su esposo que le hiciera daño a Agostina para retomar su relación, luego de enterarse de una infidelidad.

Sin embargo, Perales contó su versión ante el jurado. Con la voz cortada y pensando bien las palabras que decía, la mujer expresó: "Yo no tenía nada contra esa chica. Carlos siempre estuvo con otras mujeres y yo solamente quería separarme de él. Quería hacer mi vida, nada más".

Este miércoles a primera hora, el jurado popular continuará deliberando las responsabilidades de los cinco acusados en el femicidio de Agostina. Deberán decidir cuál de las dos teorías es la que se ajusta a los hechos descriptos a través de la numerosa cantidad de prueba presentada. Sí se trató de un plan de venganza contra Agostina o si fue una discusión entre dos que "se salió de las manos".

