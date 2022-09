¿Qué dijo Higuaín sobre volver a la Selección?

Sin embargo, en una entrevista el futbolista dejó en claro que no regresará. “Desde que renuncié a la Selección todo lo que vengo cambiando y mejorando es por lo humano y no tanto por lo deportivo. No creo que merezca un cierre en la Selección, pero no porque no me lo merezco por lo hecho, sino porque creo que ya está”, señaló el Pipa en diálogo con DirecTV.