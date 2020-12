¿Qué dijo la figura de Nacional, que está en la mira de River?

https://twitter.com/laabdon/status/1338947463324053504 Gabriel Neves sobre el interés de Marcelo Gallardo y River Plate por contar con sus servicios pic.twitter.com/GipCyTFqgy — laabdon.com.uy (@laabdon) December 15, 2020

“Me ha llegado un poco eso, pero la verdad, como siempre lo digo cuando hablo, no es algo que manejo yo, me mantengo al margen de eso. Es mi representante quien habla. No tengo ni la mínima idea, más allá de lo que leo en las redes o de los periodistas que me preguntan. La verdad que no tengo ni idea”, expresó el joven futbolista, que está concentrado para los segundos 90 minutos del cruce ante River.

“Yo estoy acá, pensando en Nacional. Justamente tenemos un partido contra River que me parece que es mucho más importante pensar en eso, en tratar de ganarlo y en estar con mis compañeros que pensar en lo que pueda pasar”, recalcó.

En tanto, Gallardo, también habló sobre el tema en la última conferencia de prensa, previo a viajar a Montevideo. “Me parece hasta de mal gusto referenciar a un jugador que vamos a enfrentar, con nosotros. No es momento de hablar de eso", manifestó el técnico.