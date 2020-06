¿Qué dijo Sebastián Estevanez de los memes por sus actuaciones?

“El resultado final para mí es la calle, no las redes. Cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, eso es lo mejor y lo más lindo que me dio la profesión”, agregó actor que fue parte de ficciones como Separadas, Golpe al Corazón, Camino al Amor, Dulce Amor y Herencia de Amor.

Para él, que sus compañeros y la gente lo quieran es suficiente, y a quienes lo critican, les respondió: “Tenés derecho y está perfecto". "Hay actores que son mejores que yo. Lo que sé, es que en todos los trabajos que hice dejé el corazón. Todas las novelas las hice con el corazón en la mano y respeto, y banco al que no le gusta. Si pensás que actúo mal esta perfecto, te doy un abrazo, está buenísimo”.

Luego de que conductora del ciclo destacara que las compañeras de trabajo de Estevanez siempre hablan muy bien de él, el actor manifestó: “Hacer las cosas bien. Si hago algo y el que está al lado no está conforme me quedo mal, no me sirve. Hay que saber trabajar en equipo y siempre tratar de que estemos todos contentos”.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1230355441298870272 "Estevanez":

Por las críticas hacia su actuación en #Separadaspic.twitter.com/rux3EmOWpj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 20, 2020

https://twitter.com/BCyC_/status/1234310834878386176 Paula Chaves es la Sebastian Estevanez de #BakeOffArgentina pic.twitter.com/5e7gcUeQbQ — Procrastinadora (@BCyC_) March 2, 2020

https://twitter.com/ivanmasliah/status/1224763602663546881 El es Sebastian Estevanez, actor de culto argentino, y en todas las escenas de la tira nueva del trece tiene un objeto en la mano.

Sale ese hilo pic.twitter.com/KQCQ8DNGCr — ivan (@ivanmasliah) February 4, 2020

https://twitter.com/Kenzomon/status/1220162331486965760 Gustavo conti y sebastian estevanez pelean por ver quién sobreactúa más ser groncho y de barrio son bob y patricio cavernícolas #Separadas pic.twitter.com/oPJU2zsR4J — PV=nRT (@Kenzomon) January 23, 2020

https://twitter.com/desempleadax/status/1219436036436234243 sebastian estevanez haciendo de sebastian estevanez, como hace veinte años #Separadas — María (@desempleadax) January 21, 2020

https://twitter.com/mujerbolita/status/1215751669696401408 dios estoy descompuesta de risa con el submundo de las calaveras hechas con fiambre. para colmo tienen un rango de emociones mayor que sebastián estevanez pic.twitter.com/fc6tPmR5bJ — carla (@mujerbolita) January 10, 2020

https://twitter.com/etupito/status/1072859323041239041 Aqui la cara de Sebastián Estevanez defendiendo a Juan Darthes

aquí cuando duda

aquí cuando se da cuenta que se equivocó,

y aquí cuando asume su error y pide perdón. pic.twitter.com/VYpzHGCjYW — tupito (@etupito) December 12, 2018

https://twitter.com/lamascarada/status/1219437540605857792 Impactante interpretación de Estevanez haciendo de Estevanez #Separadas — lamascarada (@lamascarada) January 21, 2020

https://twitter.com/SicarioRojas/status/1230318633794056193 #AHORA:

Informan que Joaquín Phoenix estaría yendo a darle el Oscar a Estevanez por su actuación en #Separadas — Robert (@SicarioRojas) February 20, 2020

https://twitter.com/2fast2you/status/1219441335280787456 Mariano Martínez y Sebastian Estevanez fueron a la misma escuela de actuación #Separadas pic.twitter.com/TCicrzJUdd — River Viiperi 3 (@2fast2you) January 21, 2020

LEÉ MÁS

Brenda Asnicar no quiere besar a Sebastián Estevanez

Sebastián Estevanez, el galán exclusivo que posee papá