Qué hacer con los pasajes de los vuelos cancelados

Ivone Azevedo contó que "no le dan respuesta". Está llamando a Aerolíneas Argentinas "hace varias semanas" y el único mensaje que recibió de la empresa fue por Whatsapp. "Me respondieron una sola vez y me dijeron que tengo hasta el 7 de noviembre de este 2020 para cambiar mi pasaje a Colombia, sino lo pierdo", contó a LMN y expresó su bronca: "No responden por ningún lado. Están todos saturados y no tienen una línea para poder hacer estos tipos de cambio".