¿Qué le ve Russo a Soldano para que Wanchope siga en el banco?

Además, si se toman como referencia los partidos amistosos, donde jugaron todos los 9 que hay en el plantel, Soldano fue el único que convirtió: ante el Bicho cortó así la sequía.

Por otra parte, Russo sabe que Wanchope recién da sus primeros pasos después de dejar atrás un desgarro en el recto anterior del muslo izquierdo y quiere llevarlo de a poco. La lesión fue en la semana previa al regreso del equipo en la Libertadores y se perdió todo lo disputado hasta la fecha.

“A Soldano le pedimos cosas que no difieren de su juego. Tiene su forma de juego, no se la voy a cambiar. Es generoso. Hay una sana competencia”, dijo Miguelito tiempo atrás. La frase no pierde vigencia.

El delantero del Xeneize volvió a sumar minutos ante los de La Paternal tras el parate por coronavirus, el 14 de marzo pasado. Russo y el cuerpo técnico lo ven bien a Ábila y seguramente comenzará desde el banco; después se analizará partido a partido.

El equipo

Russo pondrá desde el inicio a Nicolás Capaldo para recibir el jueves a Caracas de Venezuela por la Copa Libertadores, en lugar de Jorman Campuzano, ya que el mediocampista colombiano suma dos tarjetas amarillas y de ser nuevamente amonestado no podrá estar en el partido de ida de octavos de final.

De esta manera, el DT boquense hará tres cambios en el equipo para el último encuentro del Grupo H, con respecto al que empató sin goles ante Libertad de Paraguay el 29 de septiembre pasado en la Bombonera.

Con Campuzano en el banco de suplentes, las otras dos variantes son los ingresos de Julio Buffarini por Leonardo Jara en el lateral derecho; y el del colombiano Edwin Cardona por Agustín Obando sobre el sector izquierdo del ataque.

El posible equipo "xeneize" formaría con Esteban Andrada; Buffarini, Lisandro Lopez, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Capaldo; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Buffarini jugará su primer partido oficial de la temporada, ya que viene de una lesión por una sobrecarga muscular que le impidió estar en los primeros tres partidos de la Copa Libertadores, tras la reanudación del torneo debido a la pandemia de coronavirus.

Cardona, en tanto, jugará por primera vez desde el comienzo en su regreso al club de la Ribera, tras ingresar en el segundo tiempo en los tres partidos de la Copa Libertadores, con buenos aportes contra Libertad en Paraguay y ante Independiente Medellín en Colombia.

En los dos amistosos de práctica ante Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Río Cuarto, Cardona jugó en muy buen nivel y marcó un gol contra el equipo cordobés de la Primera Nacional.

En tanto, el volante ofensivo Gonzalo Maroni, quien fue titular ante Libertad y el DIM en Colombia, podría estar en el banco el próximo jueves, ya que fue dado de alta médica de la lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el encuentro jugado en Medellín.

Antes de la práctica de hoy en el centro de entrenamientos de Ezeiza, el plantel, cuerpo técnico y empleados del predio se realizaron los testeos PCR que pide el protocolo de la Conmebol.

En tanto, el defensor peruano Carlos Zambrano, recuperado de una fuerte gastroenteritis, entrenó hoy con normalidad.

Boca, que ya se adjudicó el Grupo H con 11 unidades, enfrentará el jueves a Caracas desde las 21.30 por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en busca de sumar los tres puntos que lo ubiquen entre los mejores primeros, de cara a los octavos de final.