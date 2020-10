Batistuta: crece el escándalo agropecuario del ídolo

Hace unos cinco años Batistuta había sido denunciado por la AFIP por esconder parte de su patrimonio en cuentas del exterior y no haberlas declarado. El organismo reclamaba más de 2 millones de pesos de pago por impuesto a las ganancias. En 2019 todo quedó resuelto, pero ahora es otra cuestión, Por eso lo marca de cerca y observa las maniobras de los campos de Bati. "Todo lo maneja mi papá, que es el que sabe", suele decir el ex futbolista. Varios vecinos de sus campos no tienen buena relación con el padre del ex ídolo de Boca.

No todo gira en torno a sus cuestiones económicas. Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista de Santa Fe, Juan Capózzolo, dijo que "vemos varios incendios en la zona. Acá vieron gente en una moto prendiendo fuego".

Fue el puntapie inicial a una serie de denuncias. La otra la hizo otro socio de la SRR, Facunbdo Varela, quien sufrió parte de esos incendios. Su campo de 700 hectáreas es lindero a los de Batistuta en Cañada Ombú y sospecha de algo intencional. Para mostrar algo más, Leo Sarquís, también un hombre de campo, filmó el siniestro. Y en un tuit setenció: "incendio intencional en un campo vecino del gran Bati, me guardo los calificativos ya..".

Por otra parte, "No son buenos vecinos", dijo una de las personas que conoce por dentro la Sociedad Rural de Reconquista. Pese a esto, ahora hay que esperar para saber qué sucederá con respecto a Batistuta y sus hectáreas.

Para el mundo del fútbol, un ídolo indiscutido, goleador importante y figuar por donde pasó. Para el mundo del campo, ya es otra cosa y desde la AFIP aguardan para conocer detalles de sus números. No de sus goles.