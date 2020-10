El Rojo neuquino sufre al COVID, llora a ex presidente y planea el futuro

El titular de la tradicional entidad Gastón Sobisch ya pudo eludir a la maldita pandemia . El técnico del primer equipo de Independiente Guillermo Doglioli está cerca de superarla. En el camino quedó, mientras tanto, el ex presidente Ricardo Arias, quien murió el pasado viernes aunque no trascendió la causa de su deceso.

El que cuenta en detalles la pesadilla que le tocó vivir es el gran DT, el que apenas llegó al club levantó la Copa Neuquén y realizó una digna primera etapa en el campeonato federal.

"¿Cómo me contagié? Mi mamá está internada con cáncer, fuimos a asistirla el lunes 5, tuvimos que hacerle muchos estudios. Esa noche le dio positivo y de ahí quedamos aislados hasta el jueves de la otra semana, donde se confirmó lo nuestro", relata Doglioli mientras espera el alta definitiva.

"La pasé mal, es durísimo, mucha fiebre que no bajaba. Es bravo, no dormís, no sabés lo que te pasa porque estás totalmente solo, no te vienen a ver. Es todo por teléfono, no es lo mismo que te revise seguido un médico. Por suerte tengo gente conocida que se ha portado de diez, vino el doc a verme, me inyectaron. Pero es algo que no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo. Mucho dolor de cuerpo, no podés levantarte de la cama, no podés comer, nada. La pasé muy mal", admite el joven entrenador que a la vez se gana el mango con la venta de productos de limpieza

"Ahora uno se da cuenta cuando le agarra pobre a los ancianos, a la gente que tiene una enfermedad. Uno es sano y me dio vuelta, imaginate. Me quedó la tos, por ahí me ahogo, pero si Dios quiere esta semana me dan el alta", afirma y muere de ganas de abrazar a su pequeño que le habla de lejos pero cumple el protocolo al pie de la letra. Ya habrá tiempo.

image.png

Fuerte, deportista, asegura que "hacía 8 años ni me resfriaba, esto me agarró muy fuerte". De todo lo malo, saca una inteligente conclusión. "En estas situaciones te das cuenta que lo que importa es la familia, a veces te hacés mala sangre por pequeñeces. Gracias a Dios en casa no se contagió nadie", celebra.

Positivo por naturaleza, ya piensa en su equipo y en la reanudación del torneo. "Mientras estaba desvelado de noche venía leyendo el tema del Amateur si arranca o no. Es un incentivo más para recuperarse, porque ya van siete meses sin fútbol. Aunque hay que ver si se puede jugar, estamos en una etapa difícil respecto a los contagios. En mi caso queda esperar el alta y volver al club a planificar, ver los jugadores. Fueron los 12 ó 15 días más eternos de mi vida, esperemos que pase pronto esta pesadilla y que arranque el torneo. Por lo que hablé con Gastón el lunes estaríamos iniciando", redondeó.

Sobisch El presidente del Rojo y el DT la pasaron mal. Un ex presidente falleció.

Gaston Sobisch también puede "contarla" en primera persona. De hecho estaba en el médico por un control post pandemia cuando LMN lo contactó. "Muy duros los primeros cinco ó seis días porque además te camina mucho la cabeza porque teóricamente entre el séptimo y octavo día se define cómo va a ser tu evolución. Pero después de esa semana empecé a mejorar día a día", indicó la máxima autoridad de la institución.

Respecto a los síntomas, la cara visible del CAI explicó: "Me costaba mucho descansar y mucho dolor muscular con fiebre".

image.png

Y si bien lo deportivo queda en un segundo plano tras lo expuesto, adelantó que "la idea es jugar el Regional. El miércoles hacemos la reunión de Comisión Directiva y sub comisión de fútbol para analizar los protocolos exigidos por AFA", anticipó.

Muerte y tristeza

El pesonaje ligado a Independiente que no pudo recuperarse de su enfermedad lamentablemente fue Ricardo Arias, ex presidente del club que falleció en las últimas horas.

Embed

"Estuvimos acompañando a su familia porque además del recuerdo cómo presidente Ricardo era un tipo bárbaro y una hermosa familia que compartimos mucho porque somos vecinos. Un gran recuerdo", lo recordó Sobisch.

El Rojo gambeteó al Covid, igual sufrió una muerte pero piensa en positivo. Como otras veces en su rica historia, le toca hacerse fuerte y patear para adelante.